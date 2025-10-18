- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
48 (76.19%)
Loss Trade:
15 (23.81%)
Best Trade:
6.82 EUR
Worst Trade:
-8.80 EUR
Profitto lordo:
88.11 EUR (14 761 pips)
Perdita lorda:
-36.64 EUR (5 064 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (8.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
21.31 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
21 (33.33%)
Short Trade:
42 (66.67%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
0.82 EUR
Profitto medio:
1.84 EUR
Perdita media:
-2.44 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-4.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.80 EUR (1)
Crescita mensile:
2.56%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
8.80 EUR (1.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.25% (1.37 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD-STD
|32
|AUDCAD-STD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD-STD
|30
|AUDCAD-STD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD-STD
|4.6K
|AUDCAD-STD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.82 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.89 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Non ci sono recensioni