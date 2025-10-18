시그널섹션
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA VT Very Low Risk

Juan De Dios Villoria Marcos
0 리뷰
안정성
24
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 18%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
120
이익 거래:
91 (75.83%)
손실 거래:
29 (24.17%)
최고의 거래:
6.82 EUR
최악의 거래:
-8.80 EUR
총 수익:
150.30 EUR (24 970 pips)
총 손실:
-58.96 EUR (8 344 pips)
연속 최대 이익:
13 (9.28 EUR)
연속 최대 이익:
21.31 EUR (6)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.36%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
10.38
롱(주식매수):
50 (41.67%)
숏(주식차입매도):
70 (58.33%)
수익 요인:
2.55
기대수익:
0.76 EUR
평균 이익:
1.65 EUR
평균 손실:
-2.03 EUR
연속 최대 손실:
2 (-4.89 EUR)
연속 최대 손실:
-8.80 EUR (1)
월별 성장률:
3.27%
연간 예측:
39.67%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
8.80 EUR (1.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.63% (8.80 EUR)
자본금별:
5.64% (31.71 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD-STD 65
NZDCAD-STD 54
EURUSD-STD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD-STD 56
NZDCAD-STD 48
EURUSD-STD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD-STD 9.4K
NZDCAD-STD 7.3K
EURUSD-STD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.82 EUR
최악의 거래: -9 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +9.28 EUR
연속 최대 손실: -4.89 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VERY LOW RISK set of a strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
리뷰 없음
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
