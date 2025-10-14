- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
19 (90.47%)
Убыточных трейдов:
2 (9.52%)
Лучший трейд:
4.38 USD
Худший трейд:
-4.09 USD
Общая прибыль:
15.56 USD (1 350 pips)
Общий убыток:
-7.31 USD (933 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (10.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.49 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
11.05%
Макс. загрузка депозита:
9.98%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
8 (38.10%)
Коротких трейдов:
13 (61.90%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.09 USD (1)
Прирост в месяц:
3.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.88 USD
Максимальная:
4.18 USD (4.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.03% (4.12 USD)
По эквити:
22.16% (22.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|5
|GBPUSD+
|4
|GBPCHF+
|4
|EURUSD+
|3
|EURGBP+
|2
|CADCHF+
|1
|USDCHF+
|1
|USDCAD+
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD+
|1
|GBPUSD+
|2
|GBPCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|EURGBP+
|1
|CADCHF+
|0
|USDCHF+
|0
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD+
|-358
|GBPUSD+
|248
|GBPCHF+
|122
|EURUSD+
|163
|EURGBP+
|80
|CADCHF+
|40
|USDCHF+
|43
|USDCAD+
|79
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.38 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.49 USD
Макс. убыток в серии: -4.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
FrankoScalp EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
12
100%
21
90%
11%
2.12
0.39
USD
USD
22%
1:500