Konstantin Kulikov

FrankoScalp 2

Konstantin Kulikov
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 8%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
19 (90.47%)
Убыточных трейдов:
2 (9.52%)
Лучший трейд:
4.38 USD
Худший трейд:
-4.09 USD
Общая прибыль:
15.56 USD (1 350 pips)
Общий убыток:
-7.31 USD (933 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (10.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.49 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
11.05%
Макс. загрузка депозита:
9.98%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
8 (38.10%)
Коротких трейдов:
13 (61.90%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.09 USD (1)
Прирост в месяц:
3.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.88 USD
Максимальная:
4.18 USD (4.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.03% (4.12 USD)
По эквити:
22.16% (22.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD+ 5
GBPUSD+ 4
GBPCHF+ 4
EURUSD+ 3
EURGBP+ 2
CADCHF+ 1
USDCHF+ 1
USDCAD+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD+ 1
GBPUSD+ 2
GBPCHF+ 1
EURUSD+ 1
EURGBP+ 1
CADCHF+ 0
USDCHF+ 0
USDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD+ -358
GBPUSD+ 248
GBPCHF+ 122
EURUSD+ 163
EURGBP+ 80
CADCHF+ 40
USDCHF+ 43
USDCAD+ 79
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.38 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.49 USD
Макс. убыток в серии: -4.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

FrankoScalp EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470


Нет отзывов
2025.12.30 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 12:00
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
