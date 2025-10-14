SinyallerBölümler
Konstantin Kulikov

FrankoScalp 2

Konstantin Kulikov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.61 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.09 USD (114 pips)
Brüt zarar:
-0.06 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.09 USD (2)
Sharpe oranı:
8.54
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
34.33
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
18.17
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
0.55 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
0.03 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 1
GBPUSD+ 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 0
GBPUSD+ 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.61 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.14 12:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 12:00
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
