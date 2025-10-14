- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
19 (90.47%)
Negociações com perda:
2 (9.52%)
Melhor negociação:
4.38 USD
Pior negociação:
-4.09 USD
Lucro bruto:
15.56 USD (1 350 pips)
Perda bruta:
-7.31 USD (933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (10.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.49 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
11.05%
Depósito máximo carregado:
9.98%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
8 (38.10%)
Negociações curtas:
13 (61.90%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
-3.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.09 USD (1)
Crescimento mensal:
3.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.88 USD
Máximo:
4.18 USD (4.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.03% (4.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.16% (22.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|5
|GBPUSD+
|4
|GBPCHF+
|4
|EURUSD+
|3
|EURGBP+
|2
|CADCHF+
|1
|USDCHF+
|1
|USDCAD+
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD+
|1
|GBPUSD+
|2
|GBPCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|EURGBP+
|1
|CADCHF+
|0
|USDCHF+
|0
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD+
|-358
|GBPUSD+
|248
|GBPCHF+
|122
|EURUSD+
|163
|EURGBP+
|80
|CADCHF+
|40
|USDCHF+
|43
|USDCAD+
|79
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.38 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.49 USD
Máxima perda consecutiva: -4.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
