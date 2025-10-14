SinaisSeções
Konstantin Kulikov

FrankoScalp 2

Konstantin Kulikov
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 8%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
19 (90.47%)
Negociações com perda:
2 (9.52%)
Melhor negociação:
4.38 USD
Pior negociação:
-4.09 USD
Lucro bruto:
15.56 USD (1 350 pips)
Perda bruta:
-7.31 USD (933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (10.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.49 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
11.05%
Depósito máximo carregado:
9.98%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
8 (38.10%)
Negociações curtas:
13 (61.90%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
-3.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.09 USD (1)
Crescimento mensal:
3.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.88 USD
Máximo:
4.18 USD (4.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.03% (4.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.16% (22.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD+ 5
GBPUSD+ 4
GBPCHF+ 4
EURUSD+ 3
EURGBP+ 2
CADCHF+ 1
USDCHF+ 1
USDCAD+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD+ 1
GBPUSD+ 2
GBPCHF+ 1
EURUSD+ 1
EURGBP+ 1
CADCHF+ 0
USDCHF+ 0
USDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD+ -358
GBPUSD+ 248
GBPCHF+ 122
EURUSD+ 163
EURGBP+ 80
CADCHF+ 40
USDCHF+ 43
USDCAD+ 79
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.38 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.49 USD
Máxima perda consecutiva: -4.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

FrankoScalp EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470


Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FrankoScalp 2
1000 USD por mês
8%
0
0
USD
108
USD
12
100%
21
90%
11%
2.12
0.39
USD
22%
1:500
