- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
19 (90.47%)
Transacciones Irrentables:
2 (9.52%)
Mejor transacción:
4.38 USD
Peor transacción:
-4.09 USD
Beneficio Bruto:
15.56 USD (1 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.31 USD (933 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (10.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.49 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
11.05%
Carga máxima del depósito:
9.98%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.97
Transacciones Largas:
8 (38.10%)
Transacciones Cortas:
13 (61.90%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
0.39 USD
Beneficio medio:
0.82 USD
Pérdidas medias:
-3.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.09 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.88 USD
Máxima:
4.18 USD (4.09%)
Reducción relativa:
De balance:
4.03% (4.12 USD)
De fondos:
22.16% (22.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|5
|GBPUSD+
|4
|GBPCHF+
|4
|EURUSD+
|3
|EURGBP+
|2
|CADCHF+
|1
|USDCHF+
|1
|USDCAD+
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD+
|1
|GBPUSD+
|2
|GBPCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|EURGBP+
|1
|CADCHF+
|0
|USDCHF+
|0
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD+
|-358
|GBPUSD+
|248
|GBPCHF+
|122
|EURUSD+
|163
|EURGBP+
|80
|CADCHF+
|40
|USDCHF+
|43
|USDCAD+
|79
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
FrankoScalp EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470
