SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / FrankoScalp 2
Konstantin Kulikov

FrankoScalp 2

Konstantin Kulikov
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 8%
VantageInternational-Live 10
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
19 (90.47%)
Transacciones Irrentables:
2 (9.52%)
Mejor transacción:
4.38 USD
Peor transacción:
-4.09 USD
Beneficio Bruto:
15.56 USD (1 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.31 USD (933 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (10.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.49 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
11.05%
Carga máxima del depósito:
9.98%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.97
Transacciones Largas:
8 (38.10%)
Transacciones Cortas:
13 (61.90%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
0.39 USD
Beneficio medio:
0.82 USD
Pérdidas medias:
-3.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.09 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.88 USD
Máxima:
4.18 USD (4.09%)
Reducción relativa:
De balance:
4.03% (4.12 USD)
De fondos:
22.16% (22.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCAD+ 5
GBPUSD+ 4
GBPCHF+ 4
EURUSD+ 3
EURGBP+ 2
CADCHF+ 1
USDCHF+ 1
USDCAD+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCAD+ 1
GBPUSD+ 2
GBPCHF+ 1
EURUSD+ 1
EURGBP+ 1
CADCHF+ 0
USDCHF+ 0
USDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCAD+ -358
GBPUSD+ 248
GBPCHF+ 122
EURUSD+ 163
EURGBP+ 80
CADCHF+ 40
USDCHF+ 43
USDCAD+ 79
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.38 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +10.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

FrankoScalp EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470


No hay comentarios
2025.12.30 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 12:00
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FrankoScalp 2
1000 USD al mes
8%
0
0
USD
108
USD
12
100%
21
90%
11%
2.12
0.39
USD
22%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.