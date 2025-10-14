SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FrankoScalp 2
Konstantin Kulikov

FrankoScalp 2

Konstantin Kulikov
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
VantageInternational-Live 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
4.38 USD
Worst Trade:
-4.09 USD
Profitto lordo:
9.45 USD (750 pips)
Perdita lorda:
-6.95 USD (933 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.38 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
29.72%
Massimo carico di deposito:
9.98%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.09 USD (1)
Crescita mensile:
2.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.88 USD
Massimale:
4.18 USD (4.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.03% (4.12 USD)
Per equità:
22.16% (22.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD+ 5
GBPCHF+ 2
EURUSD+ 1
GBPUSD+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD+ 1
GBPCHF+ 1
EURUSD+ 0
GBPUSD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD+ -358
GBPCHF+ 61
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.38 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.05 USD
Massima perdita consecutiva: -4.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 12:00
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FrankoScalp 2
30USD al mese
3%
0
0
USD
102
USD
4
100%
9
77%
30%
1.35
0.28
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.