信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FrankoScalp 2
Konstantin Kulikov

FrankoScalp 2

Konstantin Kulikov
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 8%
VantageInternational-Live 10
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
19 (90.47%)
亏损交易:
2 (9.52%)
最好交易:
4.38 USD
最差交易:
-4.09 USD
毛利:
15.56 USD (1 350 pips)
毛利亏损:
-7.31 USD (933 pips)
最大连续赢利:
13 (10.49 USD)
最大连续盈利:
10.49 USD (13)
夏普比率:
0.27
交易活动:
11.05%
最大入金加载:
9.98%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.97
长期交易:
8 (38.10%)
短期交易:
13 (61.90%)
利润因子:
2.13
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
0.82 USD
平均损失:
-3.66 USD
最大连续失误:
1 (-4.09 USD)
最大连续亏损:
-4.09 USD (1)
每月增长:
3.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.88 USD
最大值:
4.18 USD (4.09%)
相对跌幅:
结余:
4.03% (4.12 USD)
净值:
22.16% (22.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD+ 5
GBPUSD+ 4
GBPCHF+ 4
EURUSD+ 3
EURGBP+ 2
CADCHF+ 1
USDCHF+ 1
USDCAD+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD+ 1
GBPUSD+ 2
GBPCHF+ 1
EURUSD+ 1
EURGBP+ 1
CADCHF+ 0
USDCHF+ 0
USDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD+ -358
GBPUSD+ 248
GBPCHF+ 122
EURUSD+ 163
EURGBP+ 80
CADCHF+ 40
USDCHF+ 43
USDCAD+ 79
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.38 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.49 USD
最大连续亏损: -4.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

FrankoScalp EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470


没有评论
2025.12.30 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 12:00
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FrankoScalp 2
每月1000 USD
8%
0
0
USD
108
USD
12
100%
21
90%
11%
2.12
0.39
USD
22%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载