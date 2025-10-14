- 成长
交易:
21
盈利交易:
19 (90.47%)
亏损交易:
2 (9.52%)
最好交易:
4.38 USD
最差交易:
-4.09 USD
毛利:
15.56 USD (1 350 pips)
毛利亏损:
-7.31 USD (933 pips)
最大连续赢利:
13 (10.49 USD)
最大连续盈利:
10.49 USD (13)
夏普比率:
0.27
交易活动:
11.05%
最大入金加载:
9.98%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.97
长期交易:
8 (38.10%)
短期交易:
13 (61.90%)
利润因子:
2.13
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
0.82 USD
平均损失:
-3.66 USD
最大连续失误:
1 (-4.09 USD)
最大连续亏损:
-4.09 USD (1)
每月增长:
3.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.88 USD
最大值:
4.18 USD (4.09%)
相对跌幅:
结余:
4.03% (4.12 USD)
净值:
22.16% (22.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|5
|GBPUSD+
|4
|GBPCHF+
|4
|EURUSD+
|3
|EURGBP+
|2
|CADCHF+
|1
|USDCHF+
|1
|USDCAD+
|1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD+
|1
|GBPUSD+
|2
|GBPCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|EURGBP+
|1
|CADCHF+
|0
|USDCHF+
|0
|USDCAD+
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD+
|-358
|GBPUSD+
|248
|GBPCHF+
|122
|EURUSD+
|163
|EURGBP+
|80
|CADCHF+
|40
|USDCHF+
|43
|USDCAD+
|79
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.38 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.49 USD
最大连续亏损: -4.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FrankoScalp EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470
