シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FrankoScalp 2
Konstantin Kulikov

FrankoScalp 2

Konstantin Kulikov
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
19 (90.47%)
損失トレード:
2 (9.52%)
ベストトレード:
4.38 USD
最悪のトレード:
-4.09 USD
総利益:
15.56 USD (1 350 pips)
総損失:
-7.31 USD (933 pips)
最大連続の勝ち:
13 (10.49 USD)
最大連続利益:
10.49 USD (13)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
11.05%
最大入金額:
9.98%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
8 (38.10%)
短いトレード:
13 (61.90%)
プロフィットファクター:
2.13
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
-3.66 USD
最大連続の負け:
1 (-4.09 USD)
最大連続損失:
-4.09 USD (1)
月間成長:
3.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.88 USD
最大の:
4.18 USD (4.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.03% (4.12 USD)
エクイティによる:
22.16% (22.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCAD+ 5
GBPUSD+ 4
GBPCHF+ 4
EURUSD+ 3
EURGBP+ 2
CADCHF+ 1
USDCHF+ 1
USDCAD+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCAD+ 1
GBPUSD+ 2
GBPCHF+ 1
EURUSD+ 1
EURGBP+ 1
CADCHF+ 0
USDCHF+ 0
USDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCAD+ -358
GBPUSD+ 248
GBPCHF+ 122
EURUSD+ 163
EURGBP+ 80
CADCHF+ 40
USDCHF+ 43
USDCAD+ 79
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.38 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10.49 USD
最大連続損失: -4.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

FrankoScalp EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470


レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください