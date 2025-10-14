- 成長
トレード:
21
利益トレード:
19 (90.47%)
損失トレード:
2 (9.52%)
ベストトレード:
4.38 USD
最悪のトレード:
-4.09 USD
総利益:
15.56 USD (1 350 pips)
総損失:
-7.31 USD (933 pips)
最大連続の勝ち:
13 (10.49 USD)
最大連続利益:
10.49 USD (13)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
11.05%
最大入金額:
9.98%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
8 (38.10%)
短いトレード:
13 (61.90%)
プロフィットファクター:
2.13
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
-3.66 USD
最大連続の負け:
1 (-4.09 USD)
最大連続損失:
-4.09 USD (1)
月間成長:
3.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.88 USD
最大の:
4.18 USD (4.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.03% (4.12 USD)
エクイティによる:
22.16% (22.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|5
|GBPUSD+
|4
|GBPCHF+
|4
|EURUSD+
|3
|EURGBP+
|2
|CADCHF+
|1
|USDCHF+
|1
|USDCAD+
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD+
|1
|GBPUSD+
|2
|GBPCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|EURGBP+
|1
|CADCHF+
|0
|USDCHF+
|0
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD+
|-358
|GBPUSD+
|248
|GBPCHF+
|122
|EURUSD+
|163
|EURGBP+
|80
|CADCHF+
|40
|USDCHF+
|43
|USDCAD+
|79
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
FrankoScalp EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470
レビューなし
