- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 233
利益トレード:
764 (61.96%)
損失トレード:
469 (38.04%)
ベストトレード:
877.76 USD
最悪のトレード:
-1 128.10 USD
総利益:
160 017.84 USD (13 766 117 pips)
総損失:
-96 387.33 USD (8 275 051 pips)
最大連続の勝ち:
16 (3 628.59 USD)
最大連続利益:
3 628.59 USD (16)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
32.19%
最大入金額:
2.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
63
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
12.97
長いトレード:
602 (48.82%)
短いトレード:
631 (51.18%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
51.61 USD
平均利益:
209.45 USD
平均損失:
-205.52 USD
最大連続の負け:
8 (-2 111.30 USD)
最大連続損失:
-2 111.30 USD (8)
月間成長:
38.25%
年間予想:
464.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
369.27 USD
最大の:
4 906.32 USD (13.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.41% (4 906.32 USD)
エクイティによる:
1.56% (784.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|637
|XAGBTC
|596
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCEUR
|16K
|XAGBTC
|48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCEUR
|5.5M
|XAGBTC
|39K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +877.76 USD
最悪のトレード: -1 128 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +3 628.59 USD
最大連続損失: -2 111.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
NCESC-Live
|7.00 × 73
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
318%
1
21K
USD
USD
84K
USD
USD
19
0%
1 233
61%
32%
1.66
51.61
USD
USD
13%
1:100
すいません、私のプロバイダーでは取り扱い通貨が対応しておりませんでした。非常に優秀なシグナルと思いますので後日検討いたします。