Signaux / MetaTrader 5 / THPX AI 3C
Marios Skyrianidis

THPX AI 3C

Marios Skyrianidis
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 70%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
481
Bénéfice trades:
267 (55.50%)
Perte trades:
214 (44.49%)
Meilleure transaction:
421.26 USD
Pire transaction:
-474.77 USD
Bénéfice brut:
52 889.48 USD (5 660 974 pips)
Perte brute:
-38 907.85 USD (4 889 488 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (3 096.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 096.36 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
125
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.76
Longs trades:
238 (49.48%)
Courts trades:
243 (50.52%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
29.07 USD
Bénéfice moyen:
198.09 USD
Perte moyenne:
-181.81 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 111.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 111.30 USD (8)
Croissance mensuelle:
5.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
369.27 USD
Maximal:
3 714.97 USD (10.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.67% (3 714.97 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCEUR 310
XAGBTC 171
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCEUR 2.2K
XAGBTC 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCEUR 763K
XAGBTC 8.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
