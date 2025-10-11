- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
481
Kârla kapanan işlemler:
267 (55.50%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (44.49%)
En iyi işlem:
421.26 USD
En kötü işlem:
-474.77 USD
Brüt kâr:
52 889.48 USD (5 660 974 pips)
Brüt zarar:
-38 907.85 USD (4 889 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (3 096.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 096.36 USD (15)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.76
Alış işlemleri:
238 (49.48%)
Satış işlemleri:
243 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
29.07 USD
Ortalama kâr:
198.09 USD
Ortalama zarar:
-181.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 111.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 111.30 USD (8)
Aylık büyüme:
5.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
369.27 USD
Maksimum:
3 714.97 USD (10.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.67% (3 714.97 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|310
|XAGBTC
|171
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCEUR
|2.2K
|XAGBTC
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCEUR
|763K
|XAGBTC
|8.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
