Marios Skyrianidis

THPX AI 3C

Marios Skyrianidis
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 70%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
481
Kârla kapanan işlemler:
267 (55.50%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (44.49%)
En iyi işlem:
421.26 USD
En kötü işlem:
-474.77 USD
Brüt kâr:
52 889.48 USD (5 660 974 pips)
Brüt zarar:
-38 907.85 USD (4 889 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (3 096.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 096.36 USD (15)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.76
Alış işlemleri:
238 (49.48%)
Satış işlemleri:
243 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
29.07 USD
Ortalama kâr:
198.09 USD
Ortalama zarar:
-181.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 111.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 111.30 USD (8)
Aylık büyüme:
5.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
369.27 USD
Maksimum:
3 714.97 USD (10.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.67% (3 714.97 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCEUR 310
XAGBTC 171
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCEUR 2.2K
XAGBTC 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCEUR 763K
XAGBTC 8.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +421.26 USD
En kötü işlem: -475 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +3 096.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 111.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
