- 자본
- 축소
트레이드:
1 344
이익 거래:
829 (61.68%)
손실 거래:
515 (38.32%)
최고의 거래:
877.76 USD
최악의 거래:
-1 128.10 USD
총 수익:
174 861.51 USD (14 662 286 pips)
총 손실:
-106 629.61 USD (8 772 905 pips)
연속 최대 이익:
16 (3 628.59 USD)
연속 최대 이익:
3 628.59 USD (16)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
35.27%
최대 입금량:
2.93%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
13.91
롱(주식매수):
659 (49.03%)
숏(주식차입매도):
685 (50.97%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
50.77 USD
평균 이익:
210.93 USD
평균 손실:
-207.05 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 111.30 USD)
연속 최대 손실:
-2 111.30 USD (8)
월별 성장률:
29.98%
연간 예측:
363.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
369.27 USD
최대한의:
4 906.32 USD (13.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.41% (4 906.32 USD)
자본금별:
1.56% (784.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|677
|XAGBTC
|667
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCEUR
|17K
|XAGBTC
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCEUR
|5.8M
|XAGBTC
|42K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +877.76 USD
최악의 거래: -1 128 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +3 628.59 USD
연속 최대 손실: -2 111.30 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
341%
1
20K
USD
USD
88K
USD
USD
21
0%
1 344
61%
35%
1.63
50.77
USD
USD
13%
1:100
すいません、私のプロバイダーでは取り扱い通貨が対応しておりませんでした。非常に優秀なシグナルと思いますので後日検討いたします。