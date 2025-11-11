SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX AI 3C
Marios Skyrianidis

THPX AI 3C

Marios Skyrianidis
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
19 Wochen
1 / 21K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 313%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 245
Gewinntrades:
767 (61.60%)
Verlusttrades:
478 (38.39%)
Bester Trade:
877.76 USD
Schlechtester Trade:
-1 128.10 USD
Bruttoprofit:
160 826.02 USD (13 802 163 pips)
Bruttoverlust:
-98 174.80 USD (8 405 506 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (3 628.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 628.59 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
32.19%
Max deposit load:
2.93%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
12.77
Long-Positionen:
612 (49.16%)
Short-Positionen:
633 (50.84%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
50.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
209.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-205.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2 111.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 111.30 USD (8)
Wachstum pro Monat :
32.37%
Jahresprognose:
392.71%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
369.27 USD
Maximaler:
4 906.32 USD (13.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.41% (4 906.32 USD)
Kapital:
1.56% (784.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCEUR 642
XAGBTC 603
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCEUR 16K
XAGBTC 47K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCEUR 5.4M
XAGBTC 38K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +877.76 USD
Schlechtester Trade: -1 128 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 628.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 111.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
8.86 × 87
Durchschnittliche Bewertung:
gintama33
24
gintama33 2025.11.11 15:15 
 

すいません、私のプロバイダーでは取り扱い通貨が対応しておりませんでした。非常に優秀なシグナルと思いますので後日検討いたします。

2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 23:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
