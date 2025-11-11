- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 245
Gewinntrades:
767 (61.60%)
Verlusttrades:
478 (38.39%)
Bester Trade:
877.76 USD
Schlechtester Trade:
-1 128.10 USD
Bruttoprofit:
160 826.02 USD (13 802 163 pips)
Bruttoverlust:
-98 174.80 USD (8 405 506 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (3 628.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 628.59 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
32.19%
Max deposit load:
2.93%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
12.77
Long-Positionen:
612 (49.16%)
Short-Positionen:
633 (50.84%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
50.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
209.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-205.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2 111.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 111.30 USD (8)
Wachstum pro Monat :
32.37%
Jahresprognose:
392.71%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
369.27 USD
Maximaler:
4 906.32 USD (13.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.41% (4 906.32 USD)
Kapital:
1.56% (784.29 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|642
|XAGBTC
|603
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCEUR
|16K
|XAGBTC
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCEUR
|5.4M
|XAGBTC
|38K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +877.76 USD
Schlechtester Trade: -1 128 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 628.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 111.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|8.86 × 87
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
313%
1
21K
USD
USD
83K
USD
USD
19
0%
1 245
61%
32%
1.63
50.32
USD
USD
13%
1:100
すいません、私のプロバイダーでは取り扱い通貨が対応しておりませんでした。非常に優秀なシグナルと思いますので後日検討いたします。