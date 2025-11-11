- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 226
盈利交易:
760 (61.99%)
亏损交易:
466 (38.01%)
最好交易:
877.76 USD
最差交易:
-1 128.10 USD
毛利:
159 071.74 USD (13 729 485 pips)
毛利亏损:
-95 743.50 USD (8 242 056 pips)
最大连续赢利:
16 (3 628.59 USD)
最大连续盈利:
3 628.59 USD (16)
夏普比率:
0.19
交易活动:
32.19%
最大入金加载:
2.93%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
12.91
长期交易:
598 (48.78%)
短期交易:
628 (51.22%)
利润因子:
1.66
预期回报:
51.65 USD
平均利润:
209.30 USD
平均损失:
-205.46 USD
最大连续失误:
8 (-2 111.30 USD)
最大连续亏损:
-2 111.30 USD (8)
每月增长:
37.75%
年度预测:
458.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
369.27 USD
最大值:
4 906.32 USD (13.41%)
相对跌幅:
结余:
13.41% (4 906.32 USD)
净值:
1.56% (784.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|635
|XAGBTC
|591
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCEUR
|16K
|XAGBTC
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCEUR
|5.4M
|XAGBTC
|39K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +877.76 USD
最差交易: -1 128 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +3 628.59 USD
最大连续亏损: -2 111.30 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
317%
1
21K
USD
USD
84K
USD
USD
19
0%
1 226
61%
32%
1.66
51.65
USD
USD
13%
1:100
すいません、私のプロバイダーでは取り扱い通貨が対応しておりませんでした。非常に優秀なシグナルと思いますので後日検討いたします。