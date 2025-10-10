СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid KING
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid KING

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
831
Прибыльных трейдов:
712 (85.67%)
Убыточных трейдов:
119 (14.32%)
Лучший трейд:
24.13 USD
Худший трейд:
-23.66 USD
Общая прибыль:
1 143.35 USD (2 599 989 pips)
Общий убыток:
-646.91 USD (82 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
140 (215.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
215.42 USD (140)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.79%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
368 (44.28%)
Коротких трейдов:
463 (55.72%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
1.61 USD
Средний убыток:
-5.44 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-116.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.91 USD (14)
Прирост в месяц:
23.10%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.95 USD (14.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.92% (238.84 USD)
По эквити:
40.38% (558.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 144
EURJPY 59
EURCAD 57
GBPAUD 49
AUDJPY 42
GBPCAD 39
NZDJPY 36
AUDNZD 29
GBPSGD 26
AUDCAD 24
EURAUD 22
NZDCAD 21
NZDCHF 20
AUDCHF 19
EURNZD 19
SGDJPY 18
CHFJPY 17
AUDSGD 14
GBPJPY 14
USDCHF 12
GBPUSD 12
AUDUSD 11
NZDUSD 10
USDSGD 10
USDJPY 10
CADJPY 9
EURUSD 7
EURGBP 7
USDCAD 6
EURSGD 5
CHFSGD 5
CADCHF 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 123
EURJPY 19
EURCAD 59
GBPAUD 59
AUDJPY 33
GBPCAD 26
NZDJPY 51
AUDNZD 1
GBPSGD -6
AUDCAD 28
EURAUD 36
NZDCAD 16
NZDCHF -29
AUDCHF -11
EURNZD 28
SGDJPY -4
CHFJPY -18
AUDSGD -8
GBPJPY 28
USDCHF -28
GBPUSD 7
AUDUSD -3
NZDUSD 1
USDSGD 6
USDJPY -14
CADJPY 11
EURUSD -7
EURGBP -32
USDCAD 6
EURSGD 12
CHFSGD 20
CADCHF -3
GBPCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 22K
EURJPY 2.9K
EURCAD 8.1K
GBPAUD 9K
AUDJPY 5.1K
GBPCAD 3.6K
NZDJPY 8K
AUDNZD 234
GBPSGD -833
AUDCAD 3.9K
EURAUD 5.6K
NZDCAD 2.2K
NZDCHF -2.3K
AUDCHF -848
EURNZD 5K
SGDJPY -644
CHFJPY -2.8K
AUDSGD -1.1K
GBPJPY 4.4K
USDCHF -2.2K
GBPUSD 661
AUDUSD -344
NZDUSD 127
USDSGD 768
USDJPY -2.2K
CADJPY 1.6K
EURUSD -701
EURGBP -2.4K
USDCAD 799
EURSGD 1.5K
CHFSGD 2.6K
CADCHF -229
GBPCHF 758
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.13 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 140
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +215.42 USD
Макс. убыток в серии: -116.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Нет отзывов
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
