Всего трейдов:
831
Прибыльных трейдов:
712 (85.67%)
Убыточных трейдов:
119 (14.32%)
Лучший трейд:
24.13 USD
Худший трейд:
-23.66 USD
Общая прибыль:
1 143.35 USD (2 599 989 pips)
Общий убыток:
-646.91 USD (82 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
140 (215.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
215.42 USD (140)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.79%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
368 (44.28%)
Коротких трейдов:
463 (55.72%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
1.61 USD
Средний убыток:
-5.44 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-116.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.91 USD (14)
Прирост в месяц:
23.10%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.95 USD (14.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.92% (238.84 USD)
По эквити:
40.38% (558.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|EURJPY
|59
|EURCAD
|57
|GBPAUD
|49
|AUDJPY
|42
|GBPCAD
|39
|NZDJPY
|36
|AUDNZD
|29
|GBPSGD
|26
|AUDCAD
|24
|EURAUD
|22
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|20
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|19
|SGDJPY
|18
|CHFJPY
|17
|AUDSGD
|14
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|10
|USDSGD
|10
|USDJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|7
|USDCAD
|6
|EURSGD
|5
|CHFSGD
|5
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|123
|EURJPY
|19
|EURCAD
|59
|GBPAUD
|59
|AUDJPY
|33
|GBPCAD
|26
|NZDJPY
|51
|AUDNZD
|1
|GBPSGD
|-6
|AUDCAD
|28
|EURAUD
|36
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|-29
|AUDCHF
|-11
|EURNZD
|28
|SGDJPY
|-4
|CHFJPY
|-18
|AUDSGD
|-8
|GBPJPY
|28
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|-3
|NZDUSD
|1
|USDSGD
|6
|USDJPY
|-14
|CADJPY
|11
|EURUSD
|-7
|EURGBP
|-32
|USDCAD
|6
|EURSGD
|12
|CHFSGD
|20
|CADCHF
|-3
|GBPCHF
|9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|22K
|EURJPY
|2.9K
|EURCAD
|8.1K
|GBPAUD
|9K
|AUDJPY
|5.1K
|GBPCAD
|3.6K
|NZDJPY
|8K
|AUDNZD
|234
|GBPSGD
|-833
|AUDCAD
|3.9K
|EURAUD
|5.6K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDCHF
|-2.3K
|AUDCHF
|-848
|EURNZD
|5K
|SGDJPY
|-644
|CHFJPY
|-2.8K
|AUDSGD
|-1.1K
|GBPJPY
|4.4K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPUSD
|661
|AUDUSD
|-344
|NZDUSD
|127
|USDSGD
|768
|USDJPY
|-2.2K
|CADJPY
|1.6K
|EURUSD
|-701
|EURGBP
|-2.4K
|USDCAD
|799
|EURSGD
|1.5K
|CHFSGD
|2.6K
|CADCHF
|-229
|GBPCHF
|758
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.13 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 140
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +215.42 USD
Макс. убыток в серии: -116.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
