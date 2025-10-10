- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
832
Transacciones Rentables:
713 (85.69%)
Transacciones Irrentables:
119 (14.30%)
Mejor transacción:
24.13 USD
Peor transacción:
-23.66 USD
Beneficio Bruto:
1 144.13 USD (2 600 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-646.91 USD (82 658 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
140 (215.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
215.42 USD (140)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.79%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
368 (44.23%)
Transacciones Cortas:
464 (55.77%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
1.60 USD
Pérdidas medias:
-5.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-116.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-116.91 USD (14)
Crecimiento al mes:
19.26%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
238.95 USD (14.85%)
Reducción relativa:
De balance:
14.92% (238.84 USD)
De fondos:
40.38% (558.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|EURJPY
|59
|EURCAD
|57
|GBPAUD
|49
|AUDJPY
|42
|GBPCAD
|39
|NZDJPY
|36
|AUDNZD
|29
|GBPSGD
|27
|AUDCAD
|24
|EURAUD
|22
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|20
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|19
|SGDJPY
|18
|CHFJPY
|17
|AUDSGD
|14
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|10
|USDSGD
|10
|USDJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|7
|USDCAD
|6
|EURSGD
|5
|CHFSGD
|5
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD
|123
|EURJPY
|19
|EURCAD
|59
|GBPAUD
|59
|AUDJPY
|33
|GBPCAD
|26
|NZDJPY
|51
|AUDNZD
|1
|GBPSGD
|-6
|AUDCAD
|28
|EURAUD
|36
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|-29
|AUDCHF
|-11
|EURNZD
|28
|SGDJPY
|-4
|CHFJPY
|-18
|AUDSGD
|-8
|GBPJPY
|28
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|-3
|NZDUSD
|1
|USDSGD
|6
|USDJPY
|-14
|CADJPY
|11
|EURUSD
|-7
|EURGBP
|-32
|USDCAD
|6
|EURSGD
|12
|CHFSGD
|20
|CADCHF
|-3
|GBPCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD
|22K
|EURJPY
|2.9K
|EURCAD
|8.1K
|GBPAUD
|9K
|AUDJPY
|5.1K
|GBPCAD
|3.6K
|NZDJPY
|8K
|AUDNZD
|234
|GBPSGD
|-734
|AUDCAD
|3.9K
|EURAUD
|5.6K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDCHF
|-2.3K
|AUDCHF
|-848
|EURNZD
|5K
|SGDJPY
|-644
|CHFJPY
|-2.8K
|AUDSGD
|-1.1K
|GBPJPY
|4.4K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPUSD
|661
|AUDUSD
|-344
|NZDUSD
|127
|USDSGD
|768
|USDJPY
|-2.2K
|CADJPY
|1.6K
|EURUSD
|-701
|EURGBP
|-2.4K
|USDCAD
|799
|EURSGD
|1.5K
|CHFSGD
|2.6K
|CADCHF
|-229
|GBPCHF
|758
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.13 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 140
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +215.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -116.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
46%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
76%
832
85%
100%
1.76
0.60
USD
USD
40%
1:500