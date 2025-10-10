SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid KING
Cryptowanlanid KING

0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
832
Transacciones Rentables:
713 (85.69%)
Transacciones Irrentables:
119 (14.30%)
Mejor transacción:
24.13 USD
Peor transacción:
-23.66 USD
Beneficio Bruto:
1 144.13 USD (2 600 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-646.91 USD (82 658 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
140 (215.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
215.42 USD (140)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.79%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
368 (44.23%)
Transacciones Cortas:
464 (55.77%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
1.60 USD
Pérdidas medias:
-5.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-116.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-116.91 USD (14)
Crecimiento al mes:
19.26%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
238.95 USD (14.85%)
Reducción relativa:
De balance:
14.92% (238.84 USD)
De fondos:
40.38% (558.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 144
EURJPY 59
EURCAD 57
GBPAUD 49
AUDJPY 42
GBPCAD 39
NZDJPY 36
AUDNZD 29
GBPSGD 27
AUDCAD 24
EURAUD 22
NZDCAD 21
NZDCHF 20
AUDCHF 19
EURNZD 19
SGDJPY 18
CHFJPY 17
AUDSGD 14
GBPJPY 14
USDCHF 12
GBPUSD 12
AUDUSD 11
NZDUSD 10
USDSGD 10
USDJPY 10
CADJPY 9
EURUSD 7
EURGBP 7
USDCAD 6
EURSGD 5
CHFSGD 5
CADCHF 2
GBPCHF 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 123
EURJPY 19
EURCAD 59
GBPAUD 59
AUDJPY 33
GBPCAD 26
NZDJPY 51
AUDNZD 1
GBPSGD -6
AUDCAD 28
EURAUD 36
NZDCAD 16
NZDCHF -29
AUDCHF -11
EURNZD 28
SGDJPY -4
CHFJPY -18
AUDSGD -8
GBPJPY 28
USDCHF -28
GBPUSD 7
AUDUSD -3
NZDUSD 1
USDSGD 6
USDJPY -14
CADJPY 11
EURUSD -7
EURGBP -32
USDCAD 6
EURSGD 12
CHFSGD 20
CADCHF -3
GBPCHF 9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 22K
EURJPY 2.9K
EURCAD 8.1K
GBPAUD 9K
AUDJPY 5.1K
GBPCAD 3.6K
NZDJPY 8K
AUDNZD 234
GBPSGD -734
AUDCAD 3.9K
EURAUD 5.6K
NZDCAD 2.2K
NZDCHF -2.3K
AUDCHF -848
EURNZD 5K
SGDJPY -644
CHFJPY -2.8K
AUDSGD -1.1K
GBPJPY 4.4K
USDCHF -2.2K
GBPUSD 661
AUDUSD -344
NZDUSD 127
USDSGD 768
USDJPY -2.2K
CADJPY 1.6K
EURUSD -701
EURGBP -2.4K
USDCAD 799
EURSGD 1.5K
CHFSGD 2.6K
CADCHF -229
GBPCHF 758
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.13 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 140
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +215.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -116.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
No hay comentarios
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
