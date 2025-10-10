시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid KING
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid KING

Nuttapon Maneechote
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 60%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
896
이익 거래:
777 (86.71%)
손실 거래:
119 (13.28%)
최고의 거래:
24.13 USD
최악의 거래:
-23.66 USD
총 수익:
1 244.79 USD (2 614 998 pips)
총 손실:
-646.91 USD (82 658 pips)
연속 최대 이익:
140 (215.42 USD)
연속 최대 이익:
215.42 USD (140)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.79%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.50
롱(주식매수):
387 (43.19%)
숏(주식차입매도):
509 (56.81%)
수익 요인:
1.92
기대수익:
0.67 USD
평균 이익:
1.60 USD
평균 손실:
-5.44 USD
연속 최대 손실:
14 (-116.91 USD)
연속 최대 손실:
-116.91 USD (14)
월별 성장률:
26.14%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
238.95 USD (14.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.92% (238.84 USD)
자본금별:
40.38% (558.73 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 165
EURJPY 65
EURCAD 58
GBPAUD 52
AUDJPY 42
GBPCAD 41
NZDJPY 38
GBPSGD 30
AUDNZD 29
AUDCAD 25
EURAUD 24
CHFJPY 22
NZDCAD 21
NZDCHF 21
SGDJPY 21
EURNZD 20
AUDCHF 19
AUDSGD 18
USDCHF 15
GBPJPY 14
AUDUSD 12
GBPUSD 12
USDSGD 11
USDJPY 11
NZDUSD 10
CADJPY 9
EURGBP 8
USDCAD 8
EURUSD 7
EURSGD 5
CHFSGD 5
CADCHF 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 155
EURJPY 25
EURCAD 59
GBPAUD 63
AUDJPY 33
GBPCAD 28
NZDJPY 56
GBPSGD -2
AUDNZD 1
AUDCAD 33
EURAUD 40
CHFJPY -7
NZDCAD 16
NZDCHF -28
SGDJPY 1
EURNZD 30
AUDCHF -11
AUDSGD -5
USDCHF -22
GBPJPY 28
AUDUSD 1
GBPUSD 7
USDSGD 8
USDJPY -13
NZDUSD 1
CADJPY 11
EURGBP -30
USDCAD 8
EURUSD -7
EURSGD 12
CHFSGD 20
CADCHF -3
GBPCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 27K
EURJPY 3.8K
EURCAD 8.2K
GBPAUD 9.6K
AUDJPY 5.1K
GBPCAD 3.9K
NZDJPY 8.7K
GBPSGD -327
AUDNZD 234
AUDCAD 4.6K
EURAUD 6.1K
CHFJPY -1K
NZDCAD 2.2K
NZDCHF -2.3K
SGDJPY 240
EURNZD 5.2K
AUDCHF -848
AUDSGD -611
USDCHF -1.8K
GBPJPY 4.4K
AUDUSD 139
GBPUSD 661
USDSGD 1.1K
USDJPY -2K
NZDUSD 127
CADJPY 1.6K
EURGBP -2.3K
USDCAD 1K
EURUSD -701
EURSGD 1.5K
CHFSGD 2.6K
CADCHF -229
GBPCHF 758
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +24.13 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 140
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +215.42 USD
연속 최대 손실: -116.91 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
리뷰 없음
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
