- 자본
- 축소
트레이드:
896
이익 거래:
777 (86.71%)
손실 거래:
119 (13.28%)
최고의 거래:
24.13 USD
최악의 거래:
-23.66 USD
총 수익:
1 244.79 USD (2 614 998 pips)
총 손실:
-646.91 USD (82 658 pips)
연속 최대 이익:
140 (215.42 USD)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.79%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.50
롱(주식매수):
387 (43.19%)
숏(주식차입매도):
509 (56.81%)
수익 요인:
1.92
기대수익:
0.67 USD
평균 이익:
1.60 USD
평균 손실:
-5.44 USD
연속 최대 손실:
14 (-116.91 USD)
월별 성장률:
26.14%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
238.95 USD (14.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.92% (238.84 USD)
자본금별:
40.38% (558.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|165
|EURJPY
|65
|EURCAD
|58
|GBPAUD
|52
|AUDJPY
|42
|GBPCAD
|41
|NZDJPY
|38
|GBPSGD
|30
|AUDNZD
|29
|AUDCAD
|25
|EURAUD
|24
|CHFJPY
|22
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|21
|SGDJPY
|21
|EURNZD
|20
|AUDCHF
|19
|AUDSGD
|18
|USDCHF
|15
|GBPJPY
|14
|AUDUSD
|12
|GBPUSD
|12
|USDSGD
|11
|USDJPY
|11
|NZDUSD
|10
|CADJPY
|9
|EURGBP
|8
|USDCAD
|8
|EURUSD
|7
|EURSGD
|5
|CHFSGD
|5
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|155
|EURJPY
|25
|EURCAD
|59
|GBPAUD
|63
|AUDJPY
|33
|GBPCAD
|28
|NZDJPY
|56
|GBPSGD
|-2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|33
|EURAUD
|40
|CHFJPY
|-7
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|-28
|SGDJPY
|1
|EURNZD
|30
|AUDCHF
|-11
|AUDSGD
|-5
|USDCHF
|-22
|GBPJPY
|28
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|7
|USDSGD
|8
|USDJPY
|-13
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|11
|EURGBP
|-30
|USDCAD
|8
|EURUSD
|-7
|EURSGD
|12
|CHFSGD
|20
|CADCHF
|-3
|GBPCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|27K
|EURJPY
|3.8K
|EURCAD
|8.2K
|GBPAUD
|9.6K
|AUDJPY
|5.1K
|GBPCAD
|3.9K
|NZDJPY
|8.7K
|GBPSGD
|-327
|AUDNZD
|234
|AUDCAD
|4.6K
|EURAUD
|6.1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDCHF
|-2.3K
|SGDJPY
|240
|EURNZD
|5.2K
|AUDCHF
|-848
|AUDSGD
|-611
|USDCHF
|-1.8K
|GBPJPY
|4.4K
|AUDUSD
|139
|GBPUSD
|661
|USDSGD
|1.1K
|USDJPY
|-2K
|NZDUSD
|127
|CADJPY
|1.6K
|EURGBP
|-2.3K
|USDCAD
|1K
|EURUSD
|-701
|EURSGD
|1.5K
|CHFSGD
|2.6K
|CADCHF
|-229
|GBPCHF
|758
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.13 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 140
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +215.42 USD
연속 최대 손실: -116.91 USD
