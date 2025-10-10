SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid KING
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid KING

Nuttapon Maneechote
0 reviews
Reliability
11 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 45%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
828
Profit Trades:
709 (85.62%)
Loss Trades:
119 (14.37%)
Best trade:
24.13 USD
Worst trade:
-23.66 USD
Gross Profit:
1 141.28 USD (2 599 634 pips)
Gross Loss:
-646.91 USD (82 658 pips)
Maximum consecutive wins:
140 (215.42 USD)
Maximal consecutive profit:
215.42 USD (140)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
13.79%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
75
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
2.07
Long Trades:
366 (44.20%)
Short Trades:
462 (55.80%)
Profit Factor:
1.76
Expected Payoff:
0.60 USD
Average Profit:
1.61 USD
Average Loss:
-5.44 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-116.91 USD)
Maximal consecutive loss:
-116.91 USD (14)
Monthly growth:
23.26%
Algo trading:
76%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
238.95 USD (14.85%)
Relative drawdown:
By Balance:
14.92% (238.84 USD)
By Equity:
40.38% (558.73 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 142
EURJPY 59
EURCAD 57
GBPAUD 49
AUDJPY 42
GBPCAD 39
NZDJPY 36
AUDNZD 28
GBPSGD 26
AUDCAD 24
EURAUD 22
NZDCAD 21
NZDCHF 20
AUDCHF 19
EURNZD 19
SGDJPY 18
CHFJPY 17
AUDSGD 14
GBPJPY 14
USDCHF 12
GBPUSD 12
AUDUSD 11
NZDUSD 10
USDSGD 10
USDJPY 10
CADJPY 9
EURUSD 7
EURGBP 7
USDCAD 6
EURSGD 5
CHFSGD 5
CADCHF 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 122
EURJPY 19
EURCAD 59
GBPAUD 59
AUDJPY 33
GBPCAD 26
NZDJPY 51
AUDNZD 1
GBPSGD -6
AUDCAD 28
EURAUD 36
NZDCAD 16
NZDCHF -29
AUDCHF -11
EURNZD 28
SGDJPY -4
CHFJPY -18
AUDSGD -8
GBPJPY 28
USDCHF -28
GBPUSD 7
AUDUSD -3
NZDUSD 1
USDSGD 6
USDJPY -14
CADJPY 11
EURUSD -7
EURGBP -32
USDCAD 6
EURSGD 12
CHFSGD 20
CADCHF -3
GBPCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 21K
EURJPY 2.9K
EURCAD 8.1K
GBPAUD 9K
AUDJPY 5.1K
GBPCAD 3.6K
NZDJPY 8K
AUDNZD 128
GBPSGD -833
AUDCAD 3.9K
EURAUD 5.6K
NZDCAD 2.2K
NZDCHF -2.3K
AUDCHF -848
EURNZD 5K
SGDJPY -644
CHFJPY -2.8K
AUDSGD -1.1K
GBPJPY 4.4K
USDCHF -2.2K
GBPUSD 661
AUDUSD -344
NZDUSD 127
USDSGD 768
USDJPY -2.2K
CADJPY 1.6K
EURUSD -701
EURGBP -2.4K
USDCAD 799
EURSGD 1.5K
CHFSGD 2.6K
CADCHF -229
GBPCHF 758
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +24.13 USD
Worst trade: -24 USD
Maximum consecutive wins: 140
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +215.42 USD
Maximal consecutive loss: -116.91 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
No reviews
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
