- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
836
Gewinntrades:
717 (85.76%)
Verlusttrades:
119 (14.23%)
Bester Trade:
24.13 USD
Schlechtester Trade:
-23.66 USD
Bruttoprofit:
1 148.66 USD (2 600 671 pips)
Bruttoverlust:
-646.91 USD (82 658 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
140 (215.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
215.42 USD (140)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.79%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.10
Long-Positionen:
369 (44.14%)
Short-Positionen:
467 (55.86%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
0.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-116.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-116.91 USD (14)
Wachstum pro Monat :
19.82%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
238.95 USD (14.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.92% (238.84 USD)
Kapital:
40.38% (558.73 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|EURJPY
|59
|EURCAD
|57
|GBPAUD
|50
|AUDJPY
|42
|GBPCAD
|39
|NZDJPY
|36
|AUDNZD
|29
|GBPSGD
|27
|AUDCAD
|24
|EURAUD
|22
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|21
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|19
|SGDJPY
|18
|CHFJPY
|17
|AUDSGD
|16
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|10
|USDSGD
|10
|USDJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|7
|USDCAD
|6
|EURSGD
|5
|CHFSGD
|5
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|123
|EURJPY
|19
|EURCAD
|59
|GBPAUD
|61
|AUDJPY
|33
|GBPCAD
|26
|NZDJPY
|51
|AUDNZD
|1
|GBPSGD
|-6
|AUDCAD
|28
|EURAUD
|36
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|-28
|AUDCHF
|-11
|EURNZD
|28
|SGDJPY
|-4
|CHFJPY
|-18
|AUDSGD
|-7
|GBPJPY
|28
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|-3
|NZDUSD
|1
|USDSGD
|6
|USDJPY
|-14
|CADJPY
|11
|EURUSD
|-7
|EURGBP
|-32
|USDCAD
|6
|EURSGD
|12
|CHFSGD
|20
|CADCHF
|-3
|GBPCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|22K
|EURJPY
|2.9K
|EURCAD
|8.1K
|GBPAUD
|9.4K
|AUDJPY
|5.1K
|GBPCAD
|3.6K
|NZDJPY
|8K
|AUDNZD
|234
|GBPSGD
|-734
|AUDCAD
|3.9K
|EURAUD
|5.6K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDCHF
|-2.3K
|AUDCHF
|-848
|EURNZD
|5K
|SGDJPY
|-644
|CHFJPY
|-2.8K
|AUDSGD
|-892
|GBPJPY
|4.4K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPUSD
|661
|AUDUSD
|-344
|NZDUSD
|127
|USDSGD
|768
|USDJPY
|-2.2K
|CADJPY
|1.6K
|EURUSD
|-701
|EURGBP
|-2.4K
|USDCAD
|799
|EURSGD
|1.5K
|CHFSGD
|2.6K
|CADCHF
|-229
|GBPCHF
|758
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.13 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 140
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +215.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -116.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
12
76%
836
85%
100%
1.77
0.60
USD
USD
40%
1:500