SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid KING
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid KING

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
836
Gewinntrades:
717 (85.76%)
Verlusttrades:
119 (14.23%)
Bester Trade:
24.13 USD
Schlechtester Trade:
-23.66 USD
Bruttoprofit:
1 148.66 USD (2 600 671 pips)
Bruttoverlust:
-646.91 USD (82 658 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
140 (215.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
215.42 USD (140)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.79%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.10
Long-Positionen:
369 (44.14%)
Short-Positionen:
467 (55.86%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
0.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-116.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-116.91 USD (14)
Wachstum pro Monat :
19.82%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
238.95 USD (14.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.92% (238.84 USD)
Kapital:
40.38% (558.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 144
EURJPY 59
EURCAD 57
GBPAUD 50
AUDJPY 42
GBPCAD 39
NZDJPY 36
AUDNZD 29
GBPSGD 27
AUDCAD 24
EURAUD 22
NZDCAD 21
NZDCHF 21
AUDCHF 19
EURNZD 19
SGDJPY 18
CHFJPY 17
AUDSGD 16
GBPJPY 14
USDCHF 12
GBPUSD 12
AUDUSD 11
NZDUSD 10
USDSGD 10
USDJPY 10
CADJPY 9
EURUSD 7
EURGBP 7
USDCAD 6
EURSGD 5
CHFSGD 5
CADCHF 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 123
EURJPY 19
EURCAD 59
GBPAUD 61
AUDJPY 33
GBPCAD 26
NZDJPY 51
AUDNZD 1
GBPSGD -6
AUDCAD 28
EURAUD 36
NZDCAD 16
NZDCHF -28
AUDCHF -11
EURNZD 28
SGDJPY -4
CHFJPY -18
AUDSGD -7
GBPJPY 28
USDCHF -28
GBPUSD 7
AUDUSD -3
NZDUSD 1
USDSGD 6
USDJPY -14
CADJPY 11
EURUSD -7
EURGBP -32
USDCAD 6
EURSGD 12
CHFSGD 20
CADCHF -3
GBPCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 22K
EURJPY 2.9K
EURCAD 8.1K
GBPAUD 9.4K
AUDJPY 5.1K
GBPCAD 3.6K
NZDJPY 8K
AUDNZD 234
GBPSGD -734
AUDCAD 3.9K
EURAUD 5.6K
NZDCAD 2.2K
NZDCHF -2.3K
AUDCHF -848
EURNZD 5K
SGDJPY -644
CHFJPY -2.8K
AUDSGD -892
GBPJPY 4.4K
USDCHF -2.2K
GBPUSD 661
AUDUSD -344
NZDUSD 127
USDSGD 768
USDJPY -2.2K
CADJPY 1.6K
EURUSD -701
EURGBP -2.4K
USDCAD 799
EURSGD 1.5K
CHFSGD 2.6K
CADCHF -229
GBPCHF 758
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.13 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 140
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +215.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -116.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Cryptowanlanid KING
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
1K
USD
12
76%
836
85%
100%
1.77
0.60
USD
40%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.