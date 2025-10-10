SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid KING
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid KING

Nuttapon Maneechote
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 1%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.27 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.56 USD (1 892 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (12.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.56 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.73%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (9.09%)
Short Trade:
10 (90.91%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.14 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.00% (51.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 7
GBPAUD 2
EURSGD 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 4
GBPAUD 2
EURSGD 5
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 759
GBPAUD 236
EURSGD 683
EURAUD 214
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.27 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
