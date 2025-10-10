SinaisSeções
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid KING

Nuttapon Maneechote
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
832
Negociações com lucro:
713 (85.69%)
Negociações com perda:
119 (14.30%)
Melhor negociação:
24.13 USD
Pior negociação:
-23.66 USD
Lucro bruto:
1 144.13 USD (2 600 088 pips)
Perda bruta:
-646.91 USD (82 658 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
140 (215.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
215.42 USD (140)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.08
Negociações longas:
368 (44.23%)
Negociações curtas:
464 (55.77%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
1.60 USD
Perda média:
-5.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-116.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-116.91 USD (14)
Crescimento mensal:
19.26%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
238.95 USD (14.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.92% (238.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.38% (558.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 144
EURJPY 59
EURCAD 57
GBPAUD 49
AUDJPY 42
GBPCAD 39
NZDJPY 36
AUDNZD 29
GBPSGD 27
AUDCAD 24
EURAUD 22
NZDCAD 21
NZDCHF 20
AUDCHF 19
EURNZD 19
SGDJPY 18
CHFJPY 17
AUDSGD 14
GBPJPY 14
USDCHF 12
GBPUSD 12
AUDUSD 11
NZDUSD 10
USDSGD 10
USDJPY 10
CADJPY 9
EURUSD 7
EURGBP 7
USDCAD 6
EURSGD 5
CHFSGD 5
CADCHF 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 123
EURJPY 19
EURCAD 59
GBPAUD 59
AUDJPY 33
GBPCAD 26
NZDJPY 51
AUDNZD 1
GBPSGD -6
AUDCAD 28
EURAUD 36
NZDCAD 16
NZDCHF -29
AUDCHF -11
EURNZD 28
SGDJPY -4
CHFJPY -18
AUDSGD -8
GBPJPY 28
USDCHF -28
GBPUSD 7
AUDUSD -3
NZDUSD 1
USDSGD 6
USDJPY -14
CADJPY 11
EURUSD -7
EURGBP -32
USDCAD 6
EURSGD 12
CHFSGD 20
CADCHF -3
GBPCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 22K
EURJPY 2.9K
EURCAD 8.1K
GBPAUD 9K
AUDJPY 5.1K
GBPCAD 3.6K
NZDJPY 8K
AUDNZD 234
GBPSGD -734
AUDCAD 3.9K
EURAUD 5.6K
NZDCAD 2.2K
NZDCHF -2.3K
AUDCHF -848
EURNZD 5K
SGDJPY -644
CHFJPY -2.8K
AUDSGD -1.1K
GBPJPY 4.4K
USDCHF -2.2K
GBPUSD 661
AUDUSD -344
NZDUSD 127
USDSGD 768
USDJPY -2.2K
CADJPY 1.6K
EURUSD -701
EURGBP -2.4K
USDCAD 799
EURSGD 1.5K
CHFSGD 2.6K
CADCHF -229
GBPCHF 758
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.13 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 140
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +215.42 USD
Máxima perda consecutiva: -116.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Sem comentários
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
