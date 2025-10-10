- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
832
利益トレード:
713 (85.69%)
損失トレード:
119 (14.30%)
ベストトレード:
24.13 USD
最悪のトレード:
-23.66 USD
総利益:
1 144.13 USD (2 600 088 pips)
総損失:
-646.91 USD (82 658 pips)
最大連続の勝ち:
140 (215.42 USD)
最大連続利益:
215.42 USD (140)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.08
長いトレード:
368 (44.23%)
短いトレード:
464 (55.77%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
1.60 USD
平均損失:
-5.44 USD
最大連続の負け:
14 (-116.91 USD)
最大連続損失:
-116.91 USD (14)
月間成長:
19.26%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
238.95 USD (14.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.92% (238.84 USD)
エクイティによる:
40.38% (558.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|EURJPY
|59
|EURCAD
|57
|GBPAUD
|49
|AUDJPY
|42
|GBPCAD
|39
|NZDJPY
|36
|AUDNZD
|29
|GBPSGD
|27
|AUDCAD
|24
|EURAUD
|22
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|20
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|19
|SGDJPY
|18
|CHFJPY
|17
|AUDSGD
|14
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|10
|USDSGD
|10
|USDJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|7
|USDCAD
|6
|EURSGD
|5
|CHFSGD
|5
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|123
|EURJPY
|19
|EURCAD
|59
|GBPAUD
|59
|AUDJPY
|33
|GBPCAD
|26
|NZDJPY
|51
|AUDNZD
|1
|GBPSGD
|-6
|AUDCAD
|28
|EURAUD
|36
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|-29
|AUDCHF
|-11
|EURNZD
|28
|SGDJPY
|-4
|CHFJPY
|-18
|AUDSGD
|-8
|GBPJPY
|28
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|-3
|NZDUSD
|1
|USDSGD
|6
|USDJPY
|-14
|CADJPY
|11
|EURUSD
|-7
|EURGBP
|-32
|USDCAD
|6
|EURSGD
|12
|CHFSGD
|20
|CADCHF
|-3
|GBPCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|22K
|EURJPY
|2.9K
|EURCAD
|8.1K
|GBPAUD
|9K
|AUDJPY
|5.1K
|GBPCAD
|3.6K
|NZDJPY
|8K
|AUDNZD
|234
|GBPSGD
|-734
|AUDCAD
|3.9K
|EURAUD
|5.6K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDCHF
|-2.3K
|AUDCHF
|-848
|EURNZD
|5K
|SGDJPY
|-644
|CHFJPY
|-2.8K
|AUDSGD
|-1.1K
|GBPJPY
|4.4K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPUSD
|661
|AUDUSD
|-344
|NZDUSD
|127
|USDSGD
|768
|USDJPY
|-2.2K
|CADJPY
|1.6K
|EURUSD
|-701
|EURGBP
|-2.4K
|USDCAD
|799
|EURSGD
|1.5K
|CHFSGD
|2.6K
|CADCHF
|-229
|GBPCHF
|758
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.13 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 140
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +215.42 USD
最大連続損失: -116.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
76%
832
85%
100%
1.76
0.60
USD
USD
40%
1:500