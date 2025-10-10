- 成长
交易:
831
盈利交易:
712 (85.67%)
亏损交易:
119 (14.32%)
最好交易:
24.13 USD
最差交易:
-23.66 USD
毛利:
1 143.35 USD (2 599 989 pips)
毛利亏损:
-646.91 USD (82 658 pips)
最大连续赢利:
140 (215.42 USD)
最大连续盈利:
215.42 USD (140)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.79%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.08
长期交易:
368 (44.28%)
短期交易:
463 (55.72%)
利润因子:
1.77
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
1.61 USD
平均损失:
-5.44 USD
最大连续失误:
14 (-116.91 USD)
最大连续亏损:
-116.91 USD (14)
每月增长:
21.77%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
238.95 USD (14.85%)
相对跌幅:
结余:
14.92% (238.84 USD)
净值:
40.38% (558.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|144
|EURJPY
|59
|EURCAD
|57
|GBPAUD
|49
|AUDJPY
|42
|GBPCAD
|39
|NZDJPY
|36
|AUDNZD
|29
|GBPSGD
|26
|AUDCAD
|24
|EURAUD
|22
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|20
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|19
|SGDJPY
|18
|CHFJPY
|17
|AUDSGD
|14
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|10
|USDSGD
|10
|USDJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|7
|USDCAD
|6
|EURSGD
|5
|CHFSGD
|5
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|123
|EURJPY
|19
|EURCAD
|59
|GBPAUD
|59
|AUDJPY
|33
|GBPCAD
|26
|NZDJPY
|51
|AUDNZD
|1
|GBPSGD
|-6
|AUDCAD
|28
|EURAUD
|36
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|-29
|AUDCHF
|-11
|EURNZD
|28
|SGDJPY
|-4
|CHFJPY
|-18
|AUDSGD
|-8
|GBPJPY
|28
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|-3
|NZDUSD
|1
|USDSGD
|6
|USDJPY
|-14
|CADJPY
|11
|EURUSD
|-7
|EURGBP
|-32
|USDCAD
|6
|EURSGD
|12
|CHFSGD
|20
|CADCHF
|-3
|GBPCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|22K
|EURJPY
|2.9K
|EURCAD
|8.1K
|GBPAUD
|9K
|AUDJPY
|5.1K
|GBPCAD
|3.6K
|NZDJPY
|8K
|AUDNZD
|234
|GBPSGD
|-833
|AUDCAD
|3.9K
|EURAUD
|5.6K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDCHF
|-2.3K
|AUDCHF
|-848
|EURNZD
|5K
|SGDJPY
|-644
|CHFJPY
|-2.8K
|AUDSGD
|-1.1K
|GBPJPY
|4.4K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPUSD
|661
|AUDUSD
|-344
|NZDUSD
|127
|USDSGD
|768
|USDJPY
|-2.2K
|CADJPY
|1.6K
|EURUSD
|-701
|EURGBP
|-2.4K
|USDCAD
|799
|EURSGD
|1.5K
|CHFSGD
|2.6K
|CADCHF
|-229
|GBPCHF
|758
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.13 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 140
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +215.42 USD
最大连续亏损: -116.91 USD
