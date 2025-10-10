信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid KING
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid KING

Nuttapon Maneechote
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
831
盈利交易:
712 (85.67%)
亏损交易:
119 (14.32%)
最好交易:
24.13 USD
最差交易:
-23.66 USD
毛利:
1 143.35 USD (2 599 989 pips)
毛利亏损:
-646.91 USD (82 658 pips)
最大连续赢利:
140 (215.42 USD)
最大连续盈利:
215.42 USD (140)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.79%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.08
长期交易:
368 (44.28%)
短期交易:
463 (55.72%)
利润因子:
1.77
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
1.61 USD
平均损失:
-5.44 USD
最大连续失误:
14 (-116.91 USD)
最大连续亏损:
-116.91 USD (14)
每月增长:
21.77%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
238.95 USD (14.85%)
相对跌幅:
结余:
14.92% (238.84 USD)
净值:
40.38% (558.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 144
EURJPY 59
EURCAD 57
GBPAUD 49
AUDJPY 42
GBPCAD 39
NZDJPY 36
AUDNZD 29
GBPSGD 26
AUDCAD 24
EURAUD 22
NZDCAD 21
NZDCHF 20
AUDCHF 19
EURNZD 19
SGDJPY 18
CHFJPY 17
AUDSGD 14
GBPJPY 14
USDCHF 12
GBPUSD 12
AUDUSD 11
NZDUSD 10
USDSGD 10
USDJPY 10
CADJPY 9
EURUSD 7
EURGBP 7
USDCAD 6
EURSGD 5
CHFSGD 5
CADCHF 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 123
EURJPY 19
EURCAD 59
GBPAUD 59
AUDJPY 33
GBPCAD 26
NZDJPY 51
AUDNZD 1
GBPSGD -6
AUDCAD 28
EURAUD 36
NZDCAD 16
NZDCHF -29
AUDCHF -11
EURNZD 28
SGDJPY -4
CHFJPY -18
AUDSGD -8
GBPJPY 28
USDCHF -28
GBPUSD 7
AUDUSD -3
NZDUSD 1
USDSGD 6
USDJPY -14
CADJPY 11
EURUSD -7
EURGBP -32
USDCAD 6
EURSGD 12
CHFSGD 20
CADCHF -3
GBPCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 22K
EURJPY 2.9K
EURCAD 8.1K
GBPAUD 9K
AUDJPY 5.1K
GBPCAD 3.6K
NZDJPY 8K
AUDNZD 234
GBPSGD -833
AUDCAD 3.9K
EURAUD 5.6K
NZDCAD 2.2K
NZDCHF -2.3K
AUDCHF -848
EURNZD 5K
SGDJPY -644
CHFJPY -2.8K
AUDSGD -1.1K
GBPJPY 4.4K
USDCHF -2.2K
GBPUSD 661
AUDUSD -344
NZDUSD 127
USDSGD 768
USDJPY -2.2K
CADJPY 1.6K
EURUSD -701
EURGBP -2.4K
USDCAD 799
EURSGD 1.5K
CHFSGD 2.6K
CADCHF -229
GBPCHF 758
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.13 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 140
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +215.42 USD
最大连续亏损: -116.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.19 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 00:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Cryptowanlanid KING
每月30 USD
46%
0
0
USD
1K
USD
11
76%
831
85%
100%
1.76
0.60
USD
40%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载