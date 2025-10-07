- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
697
Прибыльных трейдов:
509 (73.02%)
Убыточных трейдов:
188 (26.97%)
Лучший трейд:
327.28 USD
Худший трейд:
-191.74 USD
Общая прибыль:
2 989.00 USD (91 650 pips)
Общий убыток:
-2 790.12 USD (49 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (19.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
409.16 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
271.35%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
357 (51.22%)
Коротких трейдов:
340 (48.78%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
5.87 USD
Средний убыток:
-14.84 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 610.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 610.28 USD (11)
Прирост в месяц:
6.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
439.51 USD
Максимальная:
2 029.12 USD (30.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.79% (2 029.12 USD)
По эквити:
94.62% (5 650.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|232
|AUDNZD+
|179
|NZDCAD+
|140
|GBPAUD+
|85
|USDCAD+
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|431
|AUDNZD+
|-1.3K
|NZDCAD+
|594
|GBPAUD+
|125
|USDCAD+
|361
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|18K
|AUDNZD+
|2.1K
|NZDCAD+
|13K
|GBPAUD+
|7.4K
|USDCAD+
|2.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +327.28 USD
Худший трейд: -192 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +19.65 USD
Макс. убыток в серии: -1 610.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
12
100%
697
73%
100%
1.07
0.29
USD
USD
95%
1:500