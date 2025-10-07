СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / B013860
Bier Sukhamongkolsawat

B013860

Bier Sukhamongkolsawat
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
697
Прибыльных трейдов:
509 (73.02%)
Убыточных трейдов:
188 (26.97%)
Лучший трейд:
327.28 USD
Худший трейд:
-191.74 USD
Общая прибыль:
2 989.00 USD (91 650 pips)
Общий убыток:
-2 790.12 USD (49 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (19.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
409.16 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
271.35%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
357 (51.22%)
Коротких трейдов:
340 (48.78%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
5.87 USD
Средний убыток:
-14.84 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 610.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 610.28 USD (11)
Прирост в месяц:
6.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
439.51 USD
Максимальная:
2 029.12 USD (30.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.79% (2 029.12 USD)
По эквити:
94.62% (5 650.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 232
AUDNZD+ 179
NZDCAD+ 140
GBPAUD+ 85
USDCAD+ 61
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 431
AUDNZD+ -1.3K
NZDCAD+ 594
GBPAUD+ 125
USDCAD+ 361
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 18K
AUDNZD+ 2.1K
NZDCAD+ 13K
GBPAUD+ 7.4K
USDCAD+ 2.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +327.28 USD
Худший трейд: -192 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +19.65 USD
Макс. убыток в серии: -1 610.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 01:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
