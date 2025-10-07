- 자본
트레이드:
768
이익 거래:
563 (73.30%)
손실 거래:
205 (26.69%)
최고의 거래:
327.28 USD
최악의 거래:
-191.74 USD
총 수익:
3 261.43 USD (100 239 pips)
총 손실:
-2 820.49 USD (50 843 pips)
연속 최대 이익:
16 (19.65 USD)
연속 최대 이익:
409.16 USD (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
271.35%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
63
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
391 (50.91%)
숏(주식차입매도):
377 (49.09%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.57 USD
평균 이익:
5.79 USD
평균 손실:
-13.76 USD
연속 최대 손실:
11 (-1 610.28 USD)
연속 최대 손실:
-1 610.28 USD (11)
월별 성장률:
7.75%
연간 예측:
94.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
439.51 USD
최대한의:
2 029.12 USD (30.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.79% (2 029.12 USD)
자본금별:
94.62% (5 650.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|253
|AUDNZD+
|183
|NZDCAD+
|170
|GBPAUD+
|97
|USDCAD+
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|526
|AUDNZD+
|-1.3K
|NZDCAD+
|715
|GBPAUD+
|143
|USDCAD+
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|20K
|AUDNZD+
|2.6K
|NZDCAD+
|16K
|GBPAUD+
|8.6K
|USDCAD+
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +327.28 USD
최악의 거래: -192 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +19.65 USD
연속 최대 손실: -1 610.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
