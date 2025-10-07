SegnaliSezioni
Bier Sukhamongkolsawat

B013860

Bier Sukhamongkolsawat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.91 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.16 USD (1 117 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (7.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.16 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.24%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (42.86%)
Short Trade:
4 (57.14%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.35% (17.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 3
AUDNZD+ 2
GBPAUD+ 1
USDCAD+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 4
AUDNZD+ 1
GBPAUD+ 1
USDCAD+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 629
AUDNZD+ 188
GBPAUD+ 150
USDCAD+ 150
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.91 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.07 21:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
B013860
30USD al mese
0%
0
0
USD
5K
USD
1
100%
7
100%
100%
n/a
1.02
USD
0%
1:500
Copia

