Bier Sukhamongkolsawat

B013860

Bier Sukhamongkolsawat
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
704
Transacciones Rentables:
514 (73.01%)
Transacciones Irrentables:
190 (26.99%)
Mejor transacción:
327.28 USD
Peor transacción:
-191.74 USD
Beneficio Bruto:
2 999.41 USD (92 541 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 792.45 USD (49 740 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (19.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
409.16 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
271.35%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
359 (50.99%)
Transacciones Cortas:
345 (49.01%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
5.84 USD
Pérdidas medias:
-14.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 610.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 610.28 USD (11)
Crecimiento al mes:
5.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
439.51 USD
Máxima:
2 029.12 USD (30.79%)
Reducción relativa:
De balance:
30.79% (2 029.12 USD)
De fondos:
94.62% (5 650.58 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD+ 233
AUDNZD+ 180
NZDCAD+ 144
GBPAUD+ 85
USDCAD+ 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD+ 432
AUDNZD+ -1.3K
NZDCAD+ 599
GBPAUD+ 125
USDCAD+ 362
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD+ 18K
AUDNZD+ 2.2K
NZDCAD+ 13K
GBPAUD+ 7.4K
USDCAD+ 2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +327.28 USD
Peor transacción: -192 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +19.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 610.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 01:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
B013860
30 USD al mes
1%
0
0
USD
5.2K
USD
12
100%
704
73%
100%
1.07
0.29
USD
95%
1:500
Copiar

