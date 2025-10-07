シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / B013860
Bier Sukhamongkolsawat

B013860

Bier Sukhamongkolsawat
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
704
利益トレード:
514 (73.01%)
損失トレード:
190 (26.99%)
ベストトレード:
327.28 USD
最悪のトレード:
-191.74 USD
総利益:
2 999.41 USD (92 541 pips)
総損失:
-2 792.45 USD (49 740 pips)
最大連続の勝ち:
16 (19.65 USD)
最大連続利益:
409.16 USD (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
271.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
359 (50.99%)
短いトレード:
345 (49.01%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
5.84 USD
平均損失:
-14.70 USD
最大連続の負け:
11 (-1 610.28 USD)
最大連続損失:
-1 610.28 USD (11)
月間成長:
5.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
439.51 USD
最大の:
2 029.12 USD (30.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.79% (2 029.12 USD)
エクイティによる:
94.62% (5 650.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD+ 233
AUDNZD+ 180
NZDCAD+ 144
GBPAUD+ 85
USDCAD+ 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD+ 432
AUDNZD+ -1.3K
NZDCAD+ 599
GBPAUD+ 125
USDCAD+ 362
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD+ 18K
AUDNZD+ 2.2K
NZDCAD+ 13K
GBPAUD+ 7.4K
USDCAD+ 2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +327.28 USD
最悪のトレード: -192 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +19.65 USD
最大連続損失: -1 610.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 01:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
B013860
30 USD/月
1%
0
0
USD
5.2K
USD
12
100%
704
73%
100%
1.07
0.29
USD
95%
1:500
コピー

