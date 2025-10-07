- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
704
利益トレード:
514 (73.01%)
損失トレード:
190 (26.99%)
ベストトレード:
327.28 USD
最悪のトレード:
-191.74 USD
総利益:
2 999.41 USD (92 541 pips)
総損失:
-2 792.45 USD (49 740 pips)
最大連続の勝ち:
16 (19.65 USD)
最大連続利益:
409.16 USD (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
271.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
359 (50.99%)
短いトレード:
345 (49.01%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
5.84 USD
平均損失:
-14.70 USD
最大連続の負け:
11 (-1 610.28 USD)
最大連続損失:
-1 610.28 USD (11)
月間成長:
5.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
439.51 USD
最大の:
2 029.12 USD (30.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.79% (2 029.12 USD)
エクイティによる:
94.62% (5 650.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|233
|AUDNZD+
|180
|NZDCAD+
|144
|GBPAUD+
|85
|USDCAD+
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|432
|AUDNZD+
|-1.3K
|NZDCAD+
|599
|GBPAUD+
|125
|USDCAD+
|362
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|18K
|AUDNZD+
|2.2K
|NZDCAD+
|13K
|GBPAUD+
|7.4K
|USDCAD+
|2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +327.28 USD
最悪のトレード: -192 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +19.65 USD
最大連続損失: -1 610.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
12
100%
704
73%
100%
1.07
0.29
USD
USD
95%
1:500