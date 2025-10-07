SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / B013860
Bier Sukhamongkolsawat

B013860

Bier Sukhamongkolsawat
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
704
Negociações com lucro:
514 (73.01%)
Negociações com perda:
190 (26.99%)
Melhor negociação:
327.28 USD
Pior negociação:
-191.74 USD
Lucro bruto:
2 999.41 USD (92 541 pips)
Perda bruta:
-2 792.45 USD (49 740 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (19.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
409.16 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
271.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
359 (50.99%)
Negociações curtas:
345 (49.01%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
5.84 USD
Perda média:
-14.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 610.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 610.28 USD (11)
Crescimento mensal:
5.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
439.51 USD
Máximo:
2 029.12 USD (30.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.79% (2 029.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
94.62% (5 650.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD+ 233
AUDNZD+ 180
NZDCAD+ 144
GBPAUD+ 85
USDCAD+ 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD+ 432
AUDNZD+ -1.3K
NZDCAD+ 599
GBPAUD+ 125
USDCAD+ 362
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD+ 18K
AUDNZD+ 2.2K
NZDCAD+ 13K
GBPAUD+ 7.4K
USDCAD+ 2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +327.28 USD
Pior negociação: -192 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +19.65 USD
Máxima perda consecutiva: -1 610.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 01:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
B013860
30 USD por mês
1%
0
0
USD
5.2K
USD
12
100%
704
73%
100%
1.07
0.29
USD
95%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.