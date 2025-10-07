- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
704
Negociações com lucro:
514 (73.01%)
Negociações com perda:
190 (26.99%)
Melhor negociação:
327.28 USD
Pior negociação:
-191.74 USD
Lucro bruto:
2 999.41 USD (92 541 pips)
Perda bruta:
-2 792.45 USD (49 740 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (19.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
409.16 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
271.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
359 (50.99%)
Negociações curtas:
345 (49.01%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
5.84 USD
Perda média:
-14.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 610.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 610.28 USD (11)
Crescimento mensal:
5.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
439.51 USD
Máximo:
2 029.12 USD (30.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.79% (2 029.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
94.62% (5 650.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|233
|AUDNZD+
|180
|NZDCAD+
|144
|GBPAUD+
|85
|USDCAD+
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD+
|432
|AUDNZD+
|-1.3K
|NZDCAD+
|599
|GBPAUD+
|125
|USDCAD+
|362
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD+
|18K
|AUDNZD+
|2.2K
|NZDCAD+
|13K
|GBPAUD+
|7.4K
|USDCAD+
|2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +327.28 USD
Pior negociação: -192 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +19.65 USD
Máxima perda consecutiva: -1 610.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
12
100%
704
73%
100%
1.07
0.29
USD
USD
95%
1:500