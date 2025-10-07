SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / B013860
Bier Sukhamongkolsawat

B013860

Bier Sukhamongkolsawat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
710
Gewinntrades:
518 (72.95%)
Verlusttrades:
192 (27.04%)
Bester Trade:
327.28 USD
Schlechtester Trade:
-191.74 USD
Bruttoprofit:
3 042.02 USD (93 254 pips)
Bruttoverlust:
-2 797.84 USD (49 888 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (19.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
409.16 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
271.35%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
360 (50.70%)
Short-Positionen:
350 (49.30%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 610.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 610.28 USD (11)
Wachstum pro Monat :
5.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
439.51 USD
Maximaler:
2 029.12 USD (30.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.79% (2 029.12 USD)
Kapital:
94.62% (5 650.58 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD+ 237
AUDNZD+ 180
NZDCAD+ 146
GBPAUD+ 85
USDCAD+ 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 466
AUDNZD+ -1.3K
NZDCAD+ 602
GBPAUD+ 125
USDCAD+ 362
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 19K
AUDNZD+ 2.2K
NZDCAD+ 13K
GBPAUD+ 7.4K
USDCAD+ 2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +327.28 USD
Schlechtester Trade: -192 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 610.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 01:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 08:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
B013860
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
5.2K
USD
12
100%
710
72%
100%
1.08
0.34
USD
95%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.