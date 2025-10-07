- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
698
盈利交易:
510 (73.06%)
亏损交易:
188 (26.93%)
最好交易:
327.28 USD
最差交易:
-191.74 USD
毛利:
2 990.09 USD (91 801 pips)
毛利亏损:
-2 790.12 USD (49 531 pips)
最大连续赢利:
16 (19.65 USD)
最大连续盈利:
409.16 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
271.35%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
57
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.10
长期交易:
358 (51.29%)
短期交易:
340 (48.71%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
5.86 USD
平均损失:
-14.84 USD
最大连续失误:
11 (-1 610.28 USD)
最大连续亏损:
-1 610.28 USD (11)
每月增长:
5.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
439.51 USD
最大值:
2 029.12 USD (30.79%)
相对跌幅:
结余:
30.79% (2 029.12 USD)
净值:
94.62% (5 650.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|233
|AUDNZD+
|179
|NZDCAD+
|140
|GBPAUD+
|85
|USDCAD+
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|432
|AUDNZD+
|-1.3K
|NZDCAD+
|594
|GBPAUD+
|125
|USDCAD+
|361
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|18K
|AUDNZD+
|2.1K
|NZDCAD+
|13K
|GBPAUD+
|7.4K
|USDCAD+
|2.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +327.28 USD
最差交易: -192 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +19.65 USD
最大连续亏损: -1 610.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
12
100%
698
73%
100%
1.07
0.29
USD
USD
95%
1:500