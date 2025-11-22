СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GW88
Herwindu

GW88

Herwindu
1 отзыв
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
203
Прибыльных трейдов:
105 (51.72%)
Убыточных трейдов:
98 (48.28%)
Лучший трейд:
100.54 USD
Худший трейд:
-102.55 USD
Общая прибыль:
8 931.28 USD (449 204 pips)
Общий убыток:
-6 130.69 USD (300 806 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1 684.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 684.58 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
78.47%
Макс. загрузка депозита:
2.94%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
142 (69.95%)
Коротких трейдов:
61 (30.05%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
13.80 USD
Средняя прибыль:
85.06 USD
Средний убыток:
-62.56 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-835.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-891.95 USD (13)
Прирост в месяц:
-6.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 245.40 USD (15.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.34% (2 245.40 USD)
По эквити:
1.71% (240.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 190
EURJPY 3
GBPJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.9K
EURJPY -30
GBPJPY -54
AUDJPY -2
CADJPY -55
NZDJPY 49
CHFJPY 24
USDJPY -27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 151K
EURJPY -1K
GBPJPY -2K
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.54 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 684.58 USD
Макс. убыток в серии: -835.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Swing Trading Style

The execution of trades on this account is performed by multiple traders at the same time.

Always be prepared to experience both winning and losing streaks.
Estimate both winning and losing streaks of up to 20 consecutive trades.
Strictly implement safe money management practices, based on our recommendations below:

  • 5,000 USD use 0.01 lot 

  • 10,000 USD use 0.02 lot

  • 15,000 USD use 0.03 lot

  • 20,000 USD use 0.04 lot

  • And so forth—simply multiply proportionally.

It's not recommended to trade with a deposit below USD 5,000.

Deposits under 5,000 USD should utilize a Cent account with lot calculations remaining as stated above.

Engaging in trades beyond our recommendations indicates your acknowledgment and acceptance of potential risk.


Средняя оценка:
diy-apprentice
457
diy-apprentice 2025.11.22 11:08 
 

Terrible result in recent trades! 13 consecutive trades all losing money!!

2025.12.12 15:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 01:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 03:32
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.07 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
