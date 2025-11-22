- Прирост
Всего трейдов:
203
Прибыльных трейдов:
105 (51.72%)
Убыточных трейдов:
98 (48.28%)
Лучший трейд:
100.54 USD
Худший трейд:
-102.55 USD
Общая прибыль:
8 931.28 USD (449 204 pips)
Общий убыток:
-6 130.69 USD (300 806 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1 684.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 684.58 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
78.47%
Макс. загрузка депозита:
2.94%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
142 (69.95%)
Коротких трейдов:
61 (30.05%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
13.80 USD
Средняя прибыль:
85.06 USD
Средний убыток:
-62.56 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-835.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-891.95 USD (13)
Прирост в месяц:
-6.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 245.40 USD (15.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.34% (2 245.40 USD)
По эквити:
1.71% (240.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-30
|GBPJPY
|-54
|AUDJPY
|-2
|CADJPY
|-55
|NZDJPY
|49
|CHFJPY
|24
|USDJPY
|-27
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|151K
|EURJPY
|-1K
|GBPJPY
|-2K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.54 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 684.58 USD
Макс. убыток в серии: -835.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Swing Trading Style
The execution of trades on this account is performed by multiple traders at the same time.
Always be prepared to experience both winning and losing streaks.
Estimate both winning and losing streaks of up to 20 consecutive trades.
Strictly implement safe money management practices, based on our recommendations below:
Deposits under 5,000 USD should utilize a Cent account with lot calculations remaining as stated above.
Engaging in trades beyond our recommendations indicates your acknowledgment and acceptance of potential risk.
Terrible result in recent trades! 13 consecutive trades all losing money!!