- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
98.72 USD
Worst Trade:
-27.17 USD
Profitto lordo:
1 146.49 USD (57 845 pips)
Perdita lorda:
-27.17 USD (1 000 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (594.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
594.38 USD (7)
Indice di Sharpe:
2.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.94%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
41.20
Long Trade:
13 (92.86%)
Short Trade:
1 (7.14%)
Fattore di profitto:
42.20
Profitto previsto:
79.95 USD
Profitto medio:
88.19 USD
Perdita media:
-27.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-27.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.17 USD (1)
Crescita mensile:
11.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
27.17 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (27.17 USD)
Per equità:
1.25% (132.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|58K
|GBPJPY
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.72 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +594.38 USD
Massima perdita consecutiva: -27.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
0%
14
92%
100%
42.19
79.95
USD
USD
1%
1:50