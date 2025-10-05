СигналыРазделы
Konstantin Kulikov

FrankoScalp 1

Konstantin Kulikov
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 20%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
53 (91.37%)
Убыточных трейдов:
5 (8.62%)
Лучший трейд:
10.56 USD
Худший трейд:
-5.23 USD
Общая прибыль:
39.01 USD (3 562 pips)
Общий убыток:
-18.94 USD (1 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (24.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.33 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
35.10%
Макс. загрузка депозита:
14.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
41 (70.69%)
Коротких трейдов:
17 (29.31%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
0.74 USD
Средний убыток:
-3.79 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.41 USD (2)
Прирост в месяц:
6.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
10.50 USD (8.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.52% (10.50 USD)
По эквити:
27.15% (30.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD+ 13
USDCHF+ 10
GBPCAD+ 9
AUDCHF+ 7
EURGBP+ 7
EURCAD+ 5
EURAUD+ 3
AUDJPY+ 2
GBPAUD+ 1
CHFJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD+ 3
USDCHF+ 7
GBPCAD+ 2
AUDCHF+ 3
EURGBP+ 2
EURCAD+ 1
EURAUD+ 1
AUDJPY+ 1
GBPAUD+ 0
CHFJPY+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD+ -50
USDCHF+ 600
GBPCAD+ 352
AUDCHF+ 280
EURGBP+ 333
EURCAD+ 73
EURAUD+ 181
AUDJPY+ 124
GBPAUD+ 56
CHFJPY+ 61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.56 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.33 USD
Макс. убыток в серии: -10.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

FrankoScalp EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470


Нет отзывов
2025.12.12 02:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 00:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 22:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.