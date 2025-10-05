- Прирост
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
53 (91.37%)
Убыточных трейдов:
5 (8.62%)
Лучший трейд:
10.56 USD
Худший трейд:
-5.23 USD
Общая прибыль:
39.01 USD (3 562 pips)
Общий убыток:
-18.94 USD (1 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (24.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.33 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
35.10%
Макс. загрузка депозита:
14.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
41 (70.69%)
Коротких трейдов:
17 (29.31%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
0.74 USD
Средний убыток:
-3.79 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.41 USD (2)
Прирост в месяц:
6.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
10.50 USD (8.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.52% (10.50 USD)
По эквити:
27.15% (30.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|13
|USDCHF+
|10
|GBPCAD+
|9
|AUDCHF+
|7
|EURGBP+
|7
|EURCAD+
|5
|EURAUD+
|3
|AUDJPY+
|2
|GBPAUD+
|1
|CHFJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD+
|3
|USDCHF+
|7
|GBPCAD+
|2
|AUDCHF+
|3
|EURGBP+
|2
|EURCAD+
|1
|EURAUD+
|1
|AUDJPY+
|1
|GBPAUD+
|0
|CHFJPY+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD+
|-50
|USDCHF+
|600
|GBPCAD+
|352
|AUDCHF+
|280
|EURGBP+
|333
|EURCAD+
|73
|EURAUD+
|181
|AUDJPY+
|124
|GBPAUD+
|56
|CHFJPY+
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FrankoScalp EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470
