Konstantin Kulikov

FrankoScalp 1

Konstantin Kulikov
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
60
Negociações com lucro:
54 (90.00%)
Negociações com perda:
6 (10.00%)
Melhor negociação:
10.56 USD
Pior negociação:
-5.23 USD
Lucro bruto:
40.78 USD (3 686 pips)
Perda bruta:
-20.64 USD (1 784 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (24.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.33 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
36.34%
Depósito máximo carregado:
14.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.92
Negociações longas:
43 (71.67%)
Negociações curtas:
17 (28.33%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
0.34 USD
Lucro médio:
0.76 USD
Perda média:
-3.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.41 USD (2)
Crescimento mensal:
1.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 USD
Máximo:
10.50 USD (8.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.52% (10.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.15% (30.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD+ 15
USDCHF+ 10
GBPCAD+ 9
AUDCHF+ 7
EURGBP+ 7
EURCAD+ 5
EURAUD+ 3
AUDJPY+ 2
GBPAUD+ 1
CHFJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD+ 3
USDCHF+ 7
GBPCAD+ 2
AUDCHF+ 3
EURGBP+ 2
EURCAD+ 1
EURAUD+ 1
AUDJPY+ 1
GBPAUD+ 0
CHFJPY+ 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD+ -158
USDCHF+ 600
GBPCAD+ 352
AUDCHF+ 280
EURGBP+ 333
EURCAD+ 73
EURAUD+ 181
AUDJPY+ 124
GBPAUD+ 56
CHFJPY+ 61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.56 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.33 USD
Máxima perda consecutiva: -10.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

FrankoScalp EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470


Sem comentários
2025.12.12 02:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 00:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 22:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
