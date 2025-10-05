- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
60
Negociações com lucro:
54 (90.00%)
Negociações com perda:
6 (10.00%)
Melhor negociação:
10.56 USD
Pior negociação:
-5.23 USD
Lucro bruto:
40.78 USD (3 686 pips)
Perda bruta:
-20.64 USD (1 784 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (24.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.33 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
36.34%
Depósito máximo carregado:
14.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.92
Negociações longas:
43 (71.67%)
Negociações curtas:
17 (28.33%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
0.34 USD
Lucro médio:
0.76 USD
Perda média:
-3.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.41 USD (2)
Crescimento mensal:
1.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 USD
Máximo:
10.50 USD (8.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.52% (10.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.15% (30.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|15
|USDCHF+
|10
|GBPCAD+
|9
|AUDCHF+
|7
|EURGBP+
|7
|EURCAD+
|5
|EURAUD+
|3
|AUDJPY+
|2
|GBPAUD+
|1
|CHFJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD+
|3
|USDCHF+
|7
|GBPCAD+
|2
|AUDCHF+
|3
|EURGBP+
|2
|EURCAD+
|1
|EURAUD+
|1
|AUDJPY+
|1
|GBPAUD+
|0
|CHFJPY+
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD+
|-158
|USDCHF+
|600
|GBPCAD+
|352
|AUDCHF+
|280
|EURGBP+
|333
|EURCAD+
|73
|EURAUD+
|181
|AUDJPY+
|124
|GBPAUD+
|56
|CHFJPY+
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.56 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.33 USD
Máxima perda consecutiva: -10.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
