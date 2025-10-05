SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FrankoScalp 1
Konstantin Kulikov

FrankoScalp 1

Konstantin Kulikov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.68 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.33 USD (193 pips)
Brüt zarar:
-0.09 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.33 USD (3)
Sharpe oranı:
2.65
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
13.78
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
14.78
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
0.44 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD+ 1
USDCAD+ 1
USDCHF+ 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD+ 0
USDCAD+ 0
USDCHF+ 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD+ 62
USDCAD+ 62
USDCHF+ 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.68 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.10.05 20:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.05 20:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
