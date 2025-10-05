- 成長
トレード:
60
利益トレード:
54 (90.00%)
損失トレード:
6 (10.00%)
ベストトレード:
10.56 USD
最悪のトレード:
-5.23 USD
総利益:
40.78 USD (3 686 pips)
総損失:
-20.64 USD (1 784 pips)
最大連続の勝ち:
32 (24.33 USD)
最大連続利益:
24.33 USD (32)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
36.34%
最大入金額:
14.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.92
長いトレード:
43 (71.67%)
短いトレード:
17 (28.33%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
0.34 USD
平均利益:
0.76 USD
平均損失:
-3.44 USD
最大連続の負け:
2 (-10.41 USD)
最大連続損失:
-10.41 USD (2)
月間成長:
1.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.09 USD
最大の:
10.50 USD (8.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.52% (10.50 USD)
エクイティによる:
27.15% (30.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|15
|USDCHF+
|10
|GBPCAD+
|9
|AUDCHF+
|7
|EURGBP+
|7
|EURCAD+
|5
|EURAUD+
|3
|AUDJPY+
|2
|GBPAUD+
|1
|CHFJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD+
|3
|USDCHF+
|7
|GBPCAD+
|2
|AUDCHF+
|3
|EURGBP+
|2
|EURCAD+
|1
|EURAUD+
|1
|AUDJPY+
|1
|GBPAUD+
|0
|CHFJPY+
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD+
|-158
|USDCHF+
|600
|GBPCAD+
|352
|AUDCHF+
|280
|EURGBP+
|333
|EURCAD+
|73
|EURAUD+
|181
|AUDJPY+
|124
|GBPAUD+
|56
|CHFJPY+
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.56 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +24.33 USD
最大連続損失: -10.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FrankoScalp EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470
