- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.68 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.33 USD (193 pips)
Perdita lorda:
-0.09 USD
Vincite massime consecutive:
3 (1.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.33 USD (3)
Indice di Sharpe:
2.65
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.78
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
14.78
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
0.44 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
0.09 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|1
|USDCAD+
|1
|USDCHF+
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD+
|0
|USDCAD+
|0
|USDCHF+
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD+
|62
|USDCAD+
|62
|USDCHF+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.68 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.33 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni