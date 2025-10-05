- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
53 (91.37%)
亏损交易:
5 (8.62%)
最好交易:
10.56 USD
最差交易:
-5.23 USD
毛利:
39.01 USD (3 562 pips)
毛利亏损:
-18.94 USD (1 552 pips)
最大连续赢利:
32 (24.33 USD)
最大连续盈利:
24.33 USD (32)
夏普比率:
0.22
交易活动:
36.34%
最大入金加载:
14.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.91
长期交易:
41 (70.69%)
短期交易:
17 (29.31%)
利润因子:
2.06
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
0.74 USD
平均损失:
-3.79 USD
最大连续失误:
2 (-10.41 USD)
最大连续亏损:
-10.41 USD (2)
每月增长:
6.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.09 USD
最大值:
10.50 USD (8.52%)
相对跌幅:
结余:
8.52% (10.50 USD)
净值:
27.15% (30.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|13
|USDCHF+
|10
|GBPCAD+
|9
|AUDCHF+
|7
|EURGBP+
|7
|EURCAD+
|5
|EURAUD+
|3
|AUDJPY+
|2
|GBPAUD+
|1
|CHFJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD+
|3
|USDCHF+
|7
|GBPCAD+
|2
|AUDCHF+
|3
|EURGBP+
|2
|EURCAD+
|1
|EURAUD+
|1
|AUDJPY+
|1
|GBPAUD+
|0
|CHFJPY+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD+
|-50
|USDCHF+
|600
|GBPCAD+
|352
|AUDCHF+
|280
|EURGBP+
|333
|EURCAD+
|73
|EURAUD+
|181
|AUDJPY+
|124
|GBPAUD+
|56
|CHFJPY+
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.56 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +24.33 USD
最大连续亏损: -10.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
FrankoScalp EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/38826
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/17470
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
20%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
12
100%
58
91%
36%
2.05
0.35
USD
USD
27%
1:500