Всего трейдов:
205
Прибыльных трейдов:
183 (89.26%)
Убыточных трейдов:
22 (10.73%)
Лучший трейд:
174.06 USD
Худший трейд:
-307.72 USD
Общая прибыль:
5 116.49 USD (86 393 pips)
Общий убыток:
-2 779.92 USD (33 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (310.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
606.50 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
65.78%
Макс. загрузка депозита:
3.86%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
124 (60.49%)
Коротких трейдов:
81 (39.51%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
11.40 USD
Средняя прибыль:
27.96 USD
Средний убыток:
-126.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-776.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-776.67 USD (4)
Прирост в месяц:
4.61%
Годовой прогноз:
55.90%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.66 USD
Максимальная:
784.31 USD (21.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.44% (783.47 USD)
По эквити:
9.63% (300.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|43
|GBPNZD
|8
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|4
|EURJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|539
|GBPNZD
|48
|AUDCAD
|23
|GBPAUD
|60
|EURAUD
|79
|EURJPY
|85
|EURCAD
|17
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|-94
|GBPCAD
|28
|USDCAD
|9
|AUDJPY
|13
|EURUSD
|14
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|46K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|469
|GBPAUD
|1.8K
|EURAUD
|2.4K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|626
|AUDUSD
|152
|CADJPY
|-1.7K
|GBPCAD
|464
|USDCAD
|317
|AUDJPY
|748
|EURUSD
|109
|NZDCAD
|49
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +174.06 USD
Худший трейд: -308 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +310.70 USD
Макс. убыток в серии: -776.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real5
|7.80 × 15
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
