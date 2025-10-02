СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Multipair Scalper Low Risk
Lee Wai Chong

Multipair Scalper Low Risk

Lee Wai Chong
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 131%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
205
Прибыльных трейдов:
183 (89.26%)
Убыточных трейдов:
22 (10.73%)
Лучший трейд:
174.06 USD
Худший трейд:
-307.72 USD
Общая прибыль:
5 116.49 USD (86 393 pips)
Общий убыток:
-2 779.92 USD (33 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (310.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
606.50 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
65.78%
Макс. загрузка депозита:
3.86%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
124 (60.49%)
Коротких трейдов:
81 (39.51%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
11.40 USD
Средняя прибыль:
27.96 USD
Средний убыток:
-126.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-776.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-776.67 USD (4)
Прирост в месяц:
4.61%
Годовой прогноз:
55.90%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.66 USD
Максимальная:
784.31 USD (21.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.44% (783.47 USD)
По эквити:
9.63% (300.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 126
GBPUSD 43
GBPNZD 8
AUDCAD 5
GBPAUD 4
EURAUD 4
EURJPY 3
EURCAD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 539
GBPNZD 48
AUDCAD 23
GBPAUD 60
EURAUD 79
EURJPY 85
EURCAD 17
AUDUSD 10
CADJPY -94
GBPCAD 28
USDCAD 9
AUDJPY 13
EURUSD 14
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 46K
GBPUSD 1.7K
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 469
GBPAUD 1.8K
EURAUD 2.4K
EURJPY 2K
EURCAD 626
AUDUSD 152
CADJPY -1.7K
GBPCAD 464
USDCAD 317
AUDJPY 748
EURUSD 109
NZDCAD 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +174.06 USD
Худший трейд: -308 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +310.70 USD
Макс. убыток в серии: -776.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Contact me for the copy trading service.
Нет отзывов
2026.01.07 09:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 20:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 03:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Share of trading days is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 09:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Multipair Scalper Low Risk
40 USD в месяц
131%
0
0
USD
6.2K
USD
14
93%
205
89%
66%
1.84
11.40
USD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.