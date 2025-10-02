시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Multipair Scalper Low Risk
Lee Wai Chong

Multipair Scalper Low Risk

Lee Wai Chong
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 124%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
207
이익 거래:
184 (88.88%)
손실 거래:
23 (11.11%)
최고의 거래:
174.06 USD
최악의 거래:
-307.72 USD
총 수익:
5 162.25 USD (86 965 pips)
총 손실:
-3 020.26 USD (35 932 pips)
연속 최대 이익:
24 (310.70 USD)
연속 최대 이익:
606.50 USD (18)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
65.78%
최대 입금량:
3.86%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.73
롱(주식매수):
124 (59.90%)
숏(주식차입매도):
83 (40.10%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
10.35 USD
평균 이익:
28.06 USD
평균 손실:
-131.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-776.67 USD)
연속 최대 손실:
-776.67 USD (4)
월별 성장률:
1.04%
연간 예측:
12.64%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.66 USD
최대한의:
784.31 USD (21.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.44% (783.47 USD)
자본금별:
9.63% (300.49 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 128
GBPUSD 43
GBPNZD 8
AUDCAD 5
GBPAUD 4
EURAUD 4
EURJPY 3
EURCAD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.3K
GBPUSD 539
GBPNZD 48
AUDCAD 23
GBPAUD 60
EURAUD 79
EURJPY 85
EURCAD 17
AUDUSD 10
CADJPY -94
GBPCAD 28
USDCAD 9
AUDJPY 13
EURUSD 14
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 44K
GBPUSD 1.7K
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 469
GBPAUD 1.8K
EURAUD 2.4K
EURJPY 2K
EURCAD 626
AUDUSD 152
CADJPY -1.7K
GBPCAD 464
USDCAD 317
AUDJPY 748
EURUSD 109
NZDCAD 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +174.06 USD
최악의 거래: -308 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +310.70 USD
연속 최대 손실: -776.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
리뷰 없음
2026.01.07 09:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 20:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 03:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Share of trading days is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 09:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
