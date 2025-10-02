- 자본
- 축소
트레이드:
207
이익 거래:
184 (88.88%)
손실 거래:
23 (11.11%)
최고의 거래:
174.06 USD
최악의 거래:
-307.72 USD
총 수익:
5 162.25 USD (86 965 pips)
총 손실:
-3 020.26 USD (35 932 pips)
연속 최대 이익:
24 (310.70 USD)
연속 최대 이익:
606.50 USD (18)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
65.78%
최대 입금량:
3.86%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.73
롱(주식매수):
124 (59.90%)
숏(주식차입매도):
83 (40.10%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
10.35 USD
평균 이익:
28.06 USD
평균 손실:
-131.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-776.67 USD)
연속 최대 손실:
-776.67 USD (4)
월별 성장률:
1.04%
연간 예측:
12.64%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.66 USD
최대한의:
784.31 USD (21.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.44% (783.47 USD)
자본금별:
9.63% (300.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|GBPUSD
|43
|GBPNZD
|8
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|4
|EURJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|GBPUSD
|539
|GBPNZD
|48
|AUDCAD
|23
|GBPAUD
|60
|EURAUD
|79
|EURJPY
|85
|EURCAD
|17
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|-94
|GBPCAD
|28
|USDCAD
|9
|AUDJPY
|13
|EURUSD
|14
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|44K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|469
|GBPAUD
|1.8K
|EURAUD
|2.4K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|626
|AUDUSD
|152
|CADJPY
|-1.7K
|GBPCAD
|464
|USDCAD
|317
|AUDJPY
|748
|EURUSD
|109
|NZDCAD
|49
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +174.06 USD
최악의 거래: -308 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +310.70 USD
연속 최대 손실: -776.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
124%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
14
93%
207
88%
66%
1.70
10.35
USD
USD
16%
1:500