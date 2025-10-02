SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Multipair Scalper Low Risk
Lee Wai Chong

Multipair Scalper Low Risk

Lee Wai Chong
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2025 131%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
205
Negociações com lucro:
183 (89.26%)
Negociações com perda:
22 (10.73%)
Melhor negociação:
174.06 USD
Pior negociação:
-307.72 USD
Lucro bruto:
5 116.49 USD (86 393 pips)
Perda bruta:
-2 779.92 USD (33 272 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (310.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
606.50 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
65.78%
Depósito máximo carregado:
3.86%
Último negócio:
37 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
124 (60.49%)
Negociações curtas:
81 (39.51%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
11.40 USD
Lucro médio:
27.96 USD
Perda média:
-126.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-776.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-776.67 USD (4)
Crescimento mensal:
4.61%
Previsão anual:
55.90%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.66 USD
Máximo:
784.31 USD (21.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.44% (783.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.63% (300.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 126
GBPUSD 43
GBPNZD 8
AUDCAD 5
GBPAUD 4
EURAUD 4
EURJPY 3
EURCAD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 539
GBPNZD 48
AUDCAD 23
GBPAUD 60
EURAUD 79
EURJPY 85
EURCAD 17
AUDUSD 10
CADJPY -94
GBPCAD 28
USDCAD 9
AUDJPY 13
EURUSD 14
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 46K
GBPUSD 1.7K
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 469
GBPAUD 1.8K
EURAUD 2.4K
EURJPY 2K
EURCAD 626
AUDUSD 152
CADJPY -1.7K
GBPCAD 464
USDCAD 317
AUDJPY 748
EURUSD 109
NZDCAD 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +174.06 USD
Pior negociação: -308 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +310.70 USD
Máxima perda consecutiva: -776.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Contact me for the copy trading service.
Sem comentários
2026.01.07 09:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 20:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 03:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Share of trading days is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 09:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Multipair Scalper Low Risk
40 USD por mês
131%
0
0
USD
6.2K
USD
14
93%
205
89%
66%
1.84
11.40
USD
16%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.