SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Multipair Scalper Low Risk
Lee Wai Chong

Multipair Scalper Low Risk

Lee Wai Chong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 131%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
205
Gewinntrades:
183 (89.26%)
Verlusttrades:
22 (10.73%)
Bester Trade:
174.06 USD
Schlechtester Trade:
-307.72 USD
Bruttoprofit:
5 116.49 USD (86 393 pips)
Bruttoverlust:
-2 779.92 USD (33 272 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (310.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
606.50 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
65.78%
Max deposit load:
3.86%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
2.98
Long-Positionen:
124 (60.49%)
Short-Positionen:
81 (39.51%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
11.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-126.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-776.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-776.67 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.61%
Jahresprognose:
55.90%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.66 USD
Maximaler:
784.31 USD (21.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.44% (783.47 USD)
Kapital:
9.63% (300.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 126
GBPUSD 43
GBPNZD 8
AUDCAD 5
GBPAUD 4
EURAUD 4
EURJPY 3
EURCAD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 539
GBPNZD 48
AUDCAD 23
GBPAUD 60
EURAUD 79
EURJPY 85
EURCAD 17
AUDUSD 10
CADJPY -94
GBPCAD 28
USDCAD 9
AUDJPY 13
EURUSD 14
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
GBPUSD 1.7K
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 469
GBPAUD 1.8K
EURAUD 2.4K
EURJPY 2K
EURCAD 626
AUDUSD 152
CADJPY -1.7K
GBPCAD 464
USDCAD 317
AUDJPY 748
EURUSD 109
NZDCAD 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +174.06 USD
Schlechtester Trade: -308 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +310.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -776.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Contact me for the copy trading service.
Keine Bewertungen
2026.01.07 09:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 20:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 03:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Share of trading days is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 09:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Multipair Scalper Low Risk
40 USD pro Monat
131%
0
0
USD
6.2K
USD
14
93%
205
89%
66%
1.84
11.40
USD
16%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.