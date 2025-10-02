- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
183 (89.26%)
Loss Trade:
22 (10.73%)
Best Trade:
174.06 USD
Worst Trade:
-307.72 USD
Profitto lordo:
5 116.49 USD (86 393 pips)
Perdita lorda:
-2 779.92 USD (33 272 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (310.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
606.50 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
65.78%
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
124 (60.49%)
Short Trade:
81 (39.51%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
11.40 USD
Profitto medio:
27.96 USD
Perdita media:
-126.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-776.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-776.67 USD (4)
Crescita mensile:
4.61%
Previsione annuale:
55.90%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.66 USD
Massimale:
784.31 USD (21.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.44% (783.47 USD)
Per equità:
9.63% (300.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|43
|GBPNZD
|8
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|4
|EURJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|539
|GBPNZD
|48
|AUDCAD
|23
|GBPAUD
|60
|EURAUD
|79
|EURJPY
|85
|EURCAD
|17
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|-94
|GBPCAD
|28
|USDCAD
|9
|AUDJPY
|13
|EURUSD
|14
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|46K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|469
|GBPAUD
|1.8K
|EURAUD
|2.4K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|626
|AUDUSD
|152
|CADJPY
|-1.7K
|GBPCAD
|464
|USDCAD
|317
|AUDJPY
|748
|EURUSD
|109
|NZDCAD
|49
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +174.06 USD
Worst Trade: -308 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +310.70 USD
Massima perdita consecutiva: -776.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real5
|7.80 × 15
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
