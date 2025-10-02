SegnaliSezioni
Lee Wai Chong

Multipair Scalper Low Risk

Lee Wai Chong
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 131%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
183 (89.26%)
Loss Trade:
22 (10.73%)
Best Trade:
174.06 USD
Worst Trade:
-307.72 USD
Profitto lordo:
5 116.49 USD (86 393 pips)
Perdita lorda:
-2 779.92 USD (33 272 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (310.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
606.50 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
65.78%
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
124 (60.49%)
Short Trade:
81 (39.51%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
11.40 USD
Profitto medio:
27.96 USD
Perdita media:
-126.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-776.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-776.67 USD (4)
Crescita mensile:
4.61%
Previsione annuale:
55.90%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.66 USD
Massimale:
784.31 USD (21.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.44% (783.47 USD)
Per equità:
9.63% (300.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 126
GBPUSD 43
GBPNZD 8
AUDCAD 5
GBPAUD 4
EURAUD 4
EURJPY 3
EURCAD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 539
GBPNZD 48
AUDCAD 23
GBPAUD 60
EURAUD 79
EURJPY 85
EURCAD 17
AUDUSD 10
CADJPY -94
GBPCAD 28
USDCAD 9
AUDJPY 13
EURUSD 14
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 46K
GBPUSD 1.7K
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 469
GBPAUD 1.8K
EURAUD 2.4K
EURJPY 2K
EURCAD 626
AUDUSD 152
CADJPY -1.7K
GBPCAD 464
USDCAD 317
AUDJPY 748
EURUSD 109
NZDCAD 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +174.06 USD
Worst Trade: -308 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +310.70 USD
Massima perdita consecutiva: -776.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Contact me for the copy trading service.
Non ci sono recensioni
2026.01.07 09:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 20:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 03:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Share of trading days is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 09:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Multipair Scalper Low Risk
40USD al mese
131%
0
0
USD
6.2K
USD
14
93%
205
89%
66%
1.84
11.40
USD
16%
1:500
