いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real15 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 2.00 × 1 FBS-Real 2.00 × 1 GTCGlobalTrade-Server 4.16 × 43 Exness-MT5Real10 7.00 × 1 ACYSecurities-Live 7.25 × 4 Exness-MT5Real5 7.80 × 15 HFMarketsGlobal-Live3 17.00 × 11