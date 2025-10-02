- 成長
- ドローダウン
トレード:
205
利益トレード:
183 (89.26%)
損失トレード:
22 (10.73%)
ベストトレード:
174.06 USD
最悪のトレード:
-307.72 USD
総利益:
5 116.49 USD (86 393 pips)
総損失:
-2 779.92 USD (33 272 pips)
最大連続の勝ち:
24 (310.70 USD)
最大連続利益:
606.50 USD (18)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
65.78%
最大入金額:
3.86%
最近のトレード:
49 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
2.98
長いトレード:
124 (60.49%)
短いトレード:
81 (39.51%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
11.40 USD
平均利益:
27.96 USD
平均損失:
-126.36 USD
最大連続の負け:
4 (-776.67 USD)
最大連続損失:
-776.67 USD (4)
月間成長:
4.61%
年間予想:
55.90%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.66 USD
最大の:
784.31 USD (21.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.44% (783.47 USD)
エクイティによる:
9.63% (300.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|43
|GBPNZD
|8
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|4
|EURJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|539
|GBPNZD
|48
|AUDCAD
|23
|GBPAUD
|60
|EURAUD
|79
|EURJPY
|85
|EURCAD
|17
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|-94
|GBPCAD
|28
|USDCAD
|9
|AUDJPY
|13
|EURUSD
|14
|NZDCAD
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|46K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|469
|GBPAUD
|1.8K
|EURAUD
|2.4K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|626
|AUDUSD
|152
|CADJPY
|-1.7K
|GBPCAD
|464
|USDCAD
|317
|AUDJPY
|748
|EURUSD
|109
|NZDCAD
|49
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +174.06 USD
最悪のトレード: -308 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +310.70 USD
最大連続損失: -776.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Contact me for the copy trading service.
