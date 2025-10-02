- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
205
盈利交易:
183 (89.26%)
亏损交易:
22 (10.73%)
最好交易:
174.06 USD
最差交易:
-307.72 USD
毛利:
5 116.49 USD (86 393 pips)
毛利亏损:
-2 779.92 USD (33 272 pips)
最大连续赢利:
24 (310.70 USD)
最大连续盈利:
606.50 USD (18)
夏普比率:
0.26
交易活动:
65.78%
最大入金加载:
3.86%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
10 小时
采收率:
2.98
长期交易:
124 (60.49%)
短期交易:
81 (39.51%)
利润因子:
1.84
预期回报:
11.40 USD
平均利润:
27.96 USD
平均损失:
-126.36 USD
最大连续失误:
4 (-776.67 USD)
最大连续亏损:
-776.67 USD (4)
每月增长:
4.61%
年度预测:
55.90%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
6.66 USD
最大值:
784.31 USD (21.62%)
相对跌幅:
结余:
16.44% (783.47 USD)
净值:
9.63% (300.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|43
|GBPNZD
|8
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|4
|EURJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|539
|GBPNZD
|48
|AUDCAD
|23
|GBPAUD
|60
|EURAUD
|79
|EURJPY
|85
|EURCAD
|17
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|-94
|GBPCAD
|28
|USDCAD
|9
|AUDJPY
|13
|EURUSD
|14
|NZDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|469
|GBPAUD
|1.8K
|EURAUD
|2.4K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|626
|AUDUSD
|152
|CADJPY
|-1.7K
|GBPCAD
|464
|USDCAD
|317
|AUDJPY
|748
|EURUSD
|109
|NZDCAD
|49
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +174.06 USD
最差交易: -308 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +310.70 USD
最大连续亏损: -776.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Contact me for the copy trading service.
