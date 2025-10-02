- Incremento
Total de Trades:
209
Transacciones Rentables:
186 (88.99%)
Transacciones Irrentables:
23 (11.00%)
Mejor transacción:
174.06 USD
Peor transacción:
-307.72 USD
Beneficio Bruto:
5 254.01 USD (88 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 021.06 USD (35 932 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (310.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
606.50 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
65.78%
Carga máxima del depósito:
3.86%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
2.85
Transacciones Largas:
124 (59.33%)
Transacciones Cortas:
85 (40.67%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
10.68 USD
Beneficio medio:
28.25 USD
Pérdidas medias:
-131.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-776.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-776.67 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.23%
Pronóstico anual:
2.81%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.66 USD
Máxima:
784.31 USD (21.62%)
Reducción relativa:
De balance:
16.44% (783.47 USD)
De fondos:
9.63% (300.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|43
|GBPNZD
|8
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|4
|EURJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|GBPUSD
|539
|GBPNZD
|48
|AUDCAD
|23
|GBPAUD
|60
|EURAUD
|79
|EURJPY
|85
|EURCAD
|17
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|-94
|GBPCAD
|28
|USDCAD
|9
|AUDJPY
|13
|EURUSD
|14
|NZDCAD
|1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|45K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|469
|GBPAUD
|1.8K
|EURAUD
|2.4K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|626
|AUDUSD
|152
|CADJPY
|-1.7K
|GBPCAD
|464
|USDCAD
|317
|AUDJPY
|748
|EURUSD
|109
|NZDCAD
|49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +174.06 USD
Peor transacción: -308 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +310.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -776.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
ACYSecurities-Live
|7.25 × 4
Exness-MT5Real5
|7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
