Lee Wai Chong

Multipair Scalper Low Risk

Lee Wai Chong
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 127%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
209
Transacciones Rentables:
186 (88.99%)
Transacciones Irrentables:
23 (11.00%)
Mejor transacción:
174.06 USD
Peor transacción:
-307.72 USD
Beneficio Bruto:
5 254.01 USD (88 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 021.06 USD (35 932 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (310.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
606.50 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
65.78%
Carga máxima del depósito:
3.86%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
2.85
Transacciones Largas:
124 (59.33%)
Transacciones Cortas:
85 (40.67%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
10.68 USD
Beneficio medio:
28.25 USD
Pérdidas medias:
-131.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-776.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-776.67 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.23%
Pronóstico anual:
2.81%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.66 USD
Máxima:
784.31 USD (21.62%)
Reducción relativa:
De balance:
16.44% (783.47 USD)
De fondos:
9.63% (300.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 130
GBPUSD 43
GBPNZD 8
AUDCAD 5
GBPAUD 4
EURAUD 4
EURJPY 3
EURCAD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
GBPUSD 539
GBPNZD 48
AUDCAD 23
GBPAUD 60
EURAUD 79
EURJPY 85
EURCAD 17
AUDUSD 10
CADJPY -94
GBPCAD 28
USDCAD 9
AUDJPY 13
EURUSD 14
NZDCAD 1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 45K
GBPUSD 1.7K
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 469
GBPAUD 1.8K
EURAUD 2.4K
EURJPY 2K
EURCAD 626
AUDUSD 152
CADJPY -1.7K
GBPCAD 464
USDCAD 317
AUDJPY 748
EURUSD 109
NZDCAD 49
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +174.06 USD
Peor transacción: -308 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +310.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -776.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
No hay comentarios
2026.01.07 09:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 20:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 03:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Share of trading days is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 09:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
