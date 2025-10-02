SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Multipair Scalper Low Risk
Lee Wai Chong

Multipair Scalper Low Risk

Lee Wai Chong
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 131%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
205
Bénéfice trades:
183 (89.26%)
Perte trades:
22 (10.73%)
Meilleure transaction:
174.06 USD
Pire transaction:
-307.72 USD
Bénéfice brut:
5 116.49 USD (86 393 pips)
Perte brute:
-2 779.92 USD (33 272 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (310.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
606.50 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
65.78%
Charge de dépôt maximale:
3.86%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.98
Longs trades:
124 (60.49%)
Courts trades:
81 (39.51%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
11.40 USD
Bénéfice moyen:
27.96 USD
Perte moyenne:
-126.36 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-776.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-776.67 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.61%
Prévision annuelle:
55.90%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.66 USD
Maximal:
784.31 USD (21.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.44% (783.47 USD)
Par fonds propres:
9.63% (300.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 126
GBPUSD 43
GBPNZD 8
AUDCAD 5
GBPAUD 4
EURAUD 4
EURJPY 3
EURCAD 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 539
GBPNZD 48
AUDCAD 23
GBPAUD 60
EURAUD 79
EURJPY 85
EURCAD 17
AUDUSD 10
CADJPY -94
GBPCAD 28
USDCAD 9
AUDJPY 13
EURUSD 14
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
GBPUSD 1.7K
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 469
GBPAUD 1.8K
EURAUD 2.4K
EURJPY 2K
EURCAD 626
AUDUSD 152
CADJPY -1.7K
GBPCAD 464
USDCAD 317
AUDJPY 748
EURUSD 109
NZDCAD 49
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +174.06 USD
Pire transaction: -308 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +310.70 USD
Perte consécutive maximale: -776.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Contact me for the copy trading service.
Aucun avis
2026.01.07 09:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 20:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 03:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Share of trading days is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 09:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Multipair Scalper Low Risk
40 USD par mois
131%
0
0
USD
6.2K
USD
14
93%
205
89%
66%
1.84
11.40
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.