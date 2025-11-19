СигналыРазделы
Hossein Davarynejad

BT BUULS MT5

Hossein Davarynejad
1 отзыв
Надежность
13 недель
2 / 3.6K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
484
Прибыльных трейдов:
356 (73.55%)
Убыточных трейдов:
128 (26.45%)
Лучший трейд:
229.03 CAD
Худший трейд:
-139.88 CAD
Общая прибыль:
9 574.10 CAD (5 661 447 pips)
Общий убыток:
-8 939.66 CAD (4 543 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (451.18 CAD)
Макс. прибыль в серии:
565.49 CAD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
5.08%
Макс. загрузка депозита:
2.95%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
164 (33.88%)
Коротких трейдов:
320 (66.12%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.31 CAD
Средняя прибыль:
26.89 CAD
Средний убыток:
-69.84 CAD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 123.40 CAD)
Макс. убыток в серии:
-1 123.40 CAD (12)
Прирост в месяц:
-21.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CAD
Максимальная:
2 606.53 CAD (42.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.73% (2 606.53 CAD)
По эквити:
3.99% (302.11 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 484
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 492
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +229.03 CAD
Худший трейд: -140 CAD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +451.18 CAD
Макс. убыток в серии: -1 123.40 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.22 × 205
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
BT Bulls XPro – Live Breakout Signal (BTCUSD)

This signal is powered by BT Bulls XPro, a professional breakout robot designed for BTCUSD.
The system focuses on breakout entries during high-volatility movements and has been optimized to perform even under high spread conditions.

 Key Highlights:

  • Pure breakout strategy – no martingale, no grid

  • Stable risk management with fixed stop loss

  • Works with as little as $300 balance

  • Adapted for scalping conditions

  • Verified and tested with 99.90% modeling quality

This signal is ideal for traders looking for transparent, safe, and professional BTCUSD breakout trades without risky strategies in the background.

www.nxfx.ca

🔗 For more details and direct access to the EA: BT Bulls XPro EA


Средняя оценка:
diy-apprentice
457
diy-apprentice 2025.11.19 01:20 
 

Too bad!! From 17/11/25 up to now, 10/15 trades are losing money!

2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 11:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 22:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 03:09
No swaps are charged
2025.11.02 03:09
No swaps are charged
2025.11.02 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 11:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BT BUULS MT5
30 USD в месяц
23%
2
3.6K
USD
6K
CAD
13
100%
484
73%
5%
1.07
1.31
CAD
31%
1:500
Копировать

